Marvel Snap, le jeu de cartes du moment qui cartonne sur PC et mobile, s’apprête à entrer dans sa seconde saison aux couleurs de Black Panther et du Wakanda.

Après un démarrage en trombe, des millions de joueurs et une première saison pré-lancement autour de Spider-Man et des symbiotes (Carnage, Venom et consors), c’est au tour de Black Panther d'entrer dans l’arène. Histoire de surfer sur la sortie en salle de Black Panther 2 : Wakanda Forever ce mercredi 9 novembre.

Marvel Snap sort de nouvelles cartes...

Au programme de cette nouvelle saison de Marvel Snap donc, un nouveau Battle Pass flambant neuf avec de nouvelles variantes de cartes à déverrouiller, de nouveaux défis et des lieux inédits.

Et on prend un aller simple pour le Wakanda avec la nouvelle carte Black Panther, déblocable dès le palier 1 du Battle Pass ou dans les loots gratuits. Cette carte affiche un coût d'énergie de 5 pour 4 de puissance et dispose d’un pouvoir de type « Révélé » doublant ses points de puissance.

En plus de la carte de base, le Battle Pass vous permettra de déverrouiller une variante exclusive et des boosters pour la rendre encore plus belle.

En prime, les cartes Okoye et Nakia seront mises à l’honneur et auront également le droit à leurs variantes inédites en plus d’un lot d’avatars premium, eux aussi déblocables dans le Battle Pass.

... et de nouveaux lieux !

La saison 2 accueillera également plusieurs lieux issus d’environnements iconiques du Wakanda et d’effets inédits là aussi.

Laboratoire de Shuri : Lorsque vous jouez une carte ici, doublez sa puissance.

: Lorsque vous jouez une carte ici, doublez sa puissance. Chutes du guerrier : Après chaque tour, les cartes ici combattent ! Détruisez la/les plus faible(s).

: Après chaque tour, les cartes ici combattent ! Détruisez la/les plus faible(s). Mines de Vibranium : Lorsque vous jouez une carte ici, mélangez 3 cartes Vibranium à votre deck.

: Lorsque vous jouez une carte ici, mélangez 3 cartes Vibranium à votre deck. Salle du trône wakandais : La ou les cartes avec la puissance la plus élevée voient leur puissance doublée.

Enfin, la nouvelle saison apporte de nouveaux défis bourrés de récompenses (boosters, variantes, or, etc.) et de nouvelles récompenses saisonnières pour le mode classé. Vous retrouverez l’intégralité des bonus sur le site officiel.

Marvel Snap est LE carton du moment

Pour rappel, Marvel Snap est un free-to-play disponible sur mobile et PC (via Steam) développé par le studio Second Dinner, dirigé par Ben Brode, un ancien de chez Blizzard ayant travaillé sur Hearthstone. Le soft a réussi à l'exploit de cumuler plus de 2 millions de dollars en une petite semaine, et sans aucune microtransaction impactant le gameplay.

Marvel Snap doit notamment son succès à la franchise Marvel, évidemment, mais aussi à son gameplay facile d’accès, addictif, et particulièrement stratégique. De plus, les développeurs sont aux petits soins et ont d’ailleurs déjà prévu une grosse roadmap pour la fin de l’année. On imagine d'ailleurs assez facilement que d'autres mises à jour arriveront en 2023.