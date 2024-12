Le développement de Marvel Rivals est terminé et la version 1.0 sera bien disponible ce vendredi 6 décembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Un hero-shooter jouable gratuitement qui fait partie des plus grosses sorties jeux vidéo de décembre 2024. Si vous avez déjà fait une croix sur votre agenda, sachez que le titre pourra être pré-téléchargé à compter du 4 décembre à 1h00 (heure française), mais uniquement sur PC. Pour la version consoles, il faudra attendre la sortie officielle le 6 décembre à 1h00 (heure française).

Un trailer de lancement et le roster complet de Marvel Rivals

Marvel Rivals est presque prêt à se jeter dans le grand bain du hero-shooter sur consoles et PC. Un jeu très attendu qui pourrait bien cartonner du fait de sa gratuité. Mais on l'a vu récemment avec Concord, ce qui va compter, c'est la qualité finale du titre. De notre côté, on avait pu tâter la bêta fermée cet été, et on a senti un potentiel énorme qui ne demande qu'à être exploité comme il se doit. Avant la sortie de Marvel Rivals le 6 décembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, NetEase Games a balancé le trailer de lancement.

Une bande-annonce qui permet d'avoir une confirmation de nouveaux personnages avec Black Widow, Cloak & Dagger, Iron Fist, Squirrel Girl et un héros culte, Wolverine. Le roster pour le lancement de Marvel Rivals est désormais complet et voici les super-héros jouables :

Adam Warlock

Black Panther

Black Widow (nouveau personnage annoncé avec le trailer de lancement)

Captain America

Cloak & Dagger (nouveaux personnages annoncés avec le trailer de lancement)

Doctor Strange

Groot

Hawkeye

Hela

Hulk

Iron Man

Iron Fist (nouveau personnage annoncé avec le trailer de lancement)

Jeff The Land Shark

Loki

Luna Snow

Magik

Magneto

Mantis

Moon Knight

Namor

Peni Parker

Psylocke

Rocket Raccoon

Scarlet Witch

Spider-Man

Squirrel Girl (nouveau personnage annoncé avec le trailer de lancement)

Star-Lord

Storm

The Punisher

Thor

Venom

Winter Soldier

Wolverine (nouveau personnage annoncé avec le trailer de lancement)

Source : YouTube Marvel Entertainment.