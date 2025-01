Marvel Rivals est à nouveau frappé par un leak qui nous laisse entrevoir ce qui nous attend pour la suite, et ça promet encore du très lourd pour le hero-shooter en vogue.

Les leaks autour du futur de Marvel Rivals se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que NetEase a des ambitions folles pour sa nouvelle super-poule aux œufs d'or prévoit, après une première saison qui annonçait clairement la couleur, de déployer un nouveau héros tous les mois et demi sur son jeu-service au succès explosif, nous avons justement du nouveau grain à moudre pour voir quels personnages emblématiques de l'univers Marvel arriveront tôt ou tard sur ce dernier.

Un nouveau leak massif marqué d'un gros X pour Marvel Rivals

X0XLEAK s'est, depuis la sortie de Marvel Rivals, imposé comme un leaker de référence et prolifique autour du héro-shooter phare de NetEase. C'est en effet à lui que l'on doit la majorité des leaks autour des futurs héros à rejoindre l'aventure. Si l'on en croit de précédentes révélations de sa part, des personnages emblématiques comme Blade ou Deadpool seraient déjà dans les cartons, dans un avenir plus ou moins proche.

D'après les derniers leaks de sa part, Marvel Rivals devrait faire la part belle aux célèbres X-Men. X0XLEAK avait en effet déjà dévoilé que Colossus, Professeur Xavier ou encore Jean Grey/Phoenix seraient de sérieux candidats pour renforcer bientôt le déjà conséquent roster de Marvel Rivals (37 héros en comptant La Chose et la Torche Humaine à venir plus tard dans le cadre de la Saison 1). Voilà que de nouveaux leaks autour des X-Men nous donnent un nouvel aperçu des mutants qui pourraient bientôt rejoindre le jeu-service de NetEase. Voici une liste plus détaillée des futurs héros fraîchement leakées à venir dans Marvel Rivals, ainsi que leurs potentielles capacités respectives :

Hank McCoy/Beas t : rôle encore inconnu, mais potentiellement Avant-Garde ou Stratégiste

t : rôle encore inconnu, mais potentiellement Avant-Garde ou Stratégiste Nightcrawler : Duelliste se téléportant et se battant en mêlée à l'épée

: Duelliste se téléportant et se battant en mêlée à l'épée Jubilee : potentiellement Duelliste, illuminant le champ de bataille de ses feux d'artifice

: potentiellement Duelliste, illuminant le champ de bataille de ses feux d'artifice Rogue : potentiellement une Stratégiste capable de s'approprier les pouvoirs de ses alliés/ennemis

: potentiellement une Stratégiste capable de s'approprier les pouvoirs de ses alliés/ennemis Gambit : Duelliste utilisant son arsenal de cartes et tours de magie pour semer le chaos

Source : X0XLEAK sur X.com