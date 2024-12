Après un lancement proprement explosif sur le marché du hero-shooter, Marvel Rivals n'entend visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que la Saison 1 approche, des éléments dataminés de la build de lancement du jeu ont leaké un peu partout sur la Toile. Ceux-ci nous laissent entrevoir les prochains héros à rejoindre le jeu-service de NetEase, ainsi que les prochaines maps et synergies entre les personnages. Parmi les futurs héros à venir, on retrouve des personnages particulièrement iconiques et adorés des fans de Marvel.

Des leaks très prometteurs pour Marvel Rivals

Après de récents leaks laissant penser à une potentielle intégration du controversé système de lootboxes dans Marvel Rivals, en voici de nouveaux plus réjouissants. NetEase semble vouloir profiter du lancement réussi de son dernier jeu et capitaliser dessus. Grâce à la licence Marvel, le titre dispose d'un impressionnant vivier de personnages à intégrer à la formule hero-shooter visant à concurrent Overwatch 2 de Blizzard.

Grâce à des leaks provenant de XOXLEAK sur X.com, on a d'ailleurs une petite idée des futurs héros à rejoindre Marvel Rivals. Parmi les plus notables, on retiendra Jean Grey ou Emma Frost des X-Men, mais surtout un personnage extrêmement populaire, très en vogue en ce moment : Deadpool lui-même ! Les autres héros leakés comptent Angela, Captain Marvel et Hit-Monkey, pour accompagner Jeff le Requin et Rocket Raccoon. Si on ne sait pas encore quels seront leurs kits dans Marvel Rivals, une telle perspective se montre en tout cas prometteuse sur le papier.

D'autres leaks autour de Marvel Rivals nous révèlent également les prochaines maps (plus ou moins destructibles) à venir dans le jeu : Arakko, Krakoa et New York. Enfin, de nouvelles synergies entre les héros arriveront tôt ou tard sur le jeu, pour améliorer ce côté unique et rafraîchissant du hero-shooter de NetEase. Ceux-ci laissent d'ailleurs entrevoir d'autres héros à venir sur le jeu, dont la Torche Humaine et La Chose des 4 Fantastiques, ou encore Blade. Il faudra toutefois attendre des annonces officielles pour voir si tout cela se vérifie ou non dans la Saison 1 et au-delà.

Source : XOXLEAK sur X.com