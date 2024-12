Marvel Rivals est enfin officiellement sorti aujourd'hui sur PC, PS5 et Xbox Series avec du contenu gratuit pour tout le monde et se place déjà comme un énorme carton.

Officialisé en mars dernier par NetEase et Marvel Studios, Marvel Rivals s'annonçait comme un hero shooter free-to-play plutôt prometteur. Après plusieurs phases de tests et de bêta, il sortait enfin dans la nuit de ce 6 décembre, et marque déjà d'impressionnants records. Pour marquer son lancement visiblement très attendu, le titre offre de nombreux contenus gratuits à travers différents médias.

Plusieurs contenus gratuits pour marquer la sortie de Marvel Rivals

Marvel Rivals pourrait bien marquer la fin d'année, avec un lancement en fanfare ce 6 décembre. Pour marquer le coup, NetEase et Marvel Studios se sont fendus de différentes collaborations pour proposer du contenu gratuit aux joueuses et joueurs curieux. Nous avons notamment un costume d'Iron Man Modèle 42 pour toutes les plateformes, en utilisant le code suivant : nwarh4k3xqy, tel qu'indiqué sur le compte X.com officiel du jeu.

D'autres éléments cosmétiques peuvent être obtenus en regardant des streamers partenaires via le système des Twitch Drops. Ceux-ci comprennent notamment un skin de Magneto aux couleurs de Twitch, ainsi que d'autres éléments en lien du meilleur ennemi de Professeur X. Enfin, les joueuses et joueurs PS5 désireux d'essayer Marvel Rivals ont droit à un skin Spider-Man exclusif, ainsi qu'à d'autres goodies à destination des abonnés au PS Plus.

Jubilee pour NetEase et Marvel Studios avec un lancement record

Une vaste opération séduction pour ce hero shooter free-to-play (et qui plus est avec une monétisation qu'on pouvait attendre bien plus prédatrice que ce qu'il en est en réalité) qui semble très bien parti pour faire de l'ombre à un Overwatch 2 en sérieuse perte de vitesse. Beaucoup attendaient visiblement une alternative au titre de Blizzard, qui a grandement perdu de sa superbe depuis des années, puisque Marvel Rivals explose déjà des records.

Sur Steam, il a en effet déjà atteint un pic de plus de 440 000 joueurs, et s'est propulsée à la 25ème place des jeux les plus joués de tous les temps sur la plateforme de Valve, selon SteamDB. Un départ proprement explosif, mais il faudra attendre de voir si NetEase et Marvel Games parviennent à transformer l'essai sur la durée. À noter que Marvel Rivals s'est lancé avec une Saison 0. La Saison 1 arrivera dans un mois, et le titre devrait en accueillir une nouvelle tous les 3 mois, avec nouveaux héros (alors qu'il en compte déjà 33), maps et modes de jeux au programme.

Sources : Marvel Rivals sur X.com ; SteamDB