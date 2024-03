La Maison des Idées pédale dans la semoule au cinéma dernièrement, mais la marque Marvel elle, ne prend pas une ride, au contraire. Disney peut se frotter les mains, les super-héros sont toujours tendance et ce n’est pas l’industrie du jeu vidéo qui viendra dire le contraire. Il y a eu un paquet de jeux ces dernières années, notamment du côté de Marvel, et d'autres sont à venir. Il y a peu, on a même pu découvrir le très attendu Marvel1943 Rise of Hydra, un jeu d’action-aventure narratif et très cinématographique qui se concentrera sur Captain America et Black Panther. Prometteur, surtout lorsqu’on sait que c’est l’une des têtes ayant donné naissance à Uncharted qui est derrière, Amy Hennig.

Un jeu Marvel qui risque de surprendre à plus d'un titre

Mais les jeux Marvel ne s’arrêtent pas à Captain America, Black Panther et Wolverine, loin de là. Au loin, un géant chinois prépare lui aussi un gros jeu sous licence et ça risque de faire beaucoup parler. NetEase, titan de l’industrie mobile (entre autres), travaille actuellement sur un certain Marvel Rivals. Un jeu à destination des plateformes mobiles, mais également du PC et des consoles de salon, qui risque de faire beaucoup de bruit. Non pas que les jeux Marvel sur mobile soient rares, loiiiiin de là et certains comme Marvel Snap se sont même vu adaptés à d’autres plateformes, mais c’est la proposition qui a de quoi surprendre.

Un insider bien informé, et qui avait déjà annoncé l'existence du jeu en début d’année, est revenu avec de nouvelles informations. De bonne réputation dans le domaine, l’informateur a récemment déclaré que le prochain Marvel Rivals sera très ambitieux, au point de carrément pouvoir se comparer avec les AAA actuels. Ce serait visiblement un jeu très orienté multijoueur, jusqu’ici rien de très surprenant. En revanche, ce qui risque de créer la surprise, c’est qu’il s’agirait… d’un FPS !

Et ce gros jeu, c'est pour quand ?

Un FPS Marvel en multijoueur le tout sur mobile, PC et consoles, une recette qui devrait assurément se trouver une fanbase assez rapidement, d’autant qu’il sera certainement free-to-play. On ignore pour le moment de quoi il en retournera et sans mentir, on a un peu de mal à se faire à l’idée. Difficile de s’imaginer en train de défourailler d'autres joueurs comme sur un Call of Duty en incarnant… des super-héros ?

Mais NetEase sait certainement ce qu’il fait, le studio nous a bien pondu un MOBA Marvel, Marvel Super War. Nous verrons, mais dans tous les cas, le développement se passe bien et il serait même très avancé puisque l’insider affirme que ce Marvel Rivals serait officiellement révélé cette année. Pas de date là non plus, pas même une fenêtre de sortie, mais l’information est lâchée. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir si tout ce qui se dit dans les coulisses finira par être avéré.