Depuis l'annonce du reboot de Blade dans l'univers cinématographique Marvel, les fans n'ont cessé d'attendre avec impatience le retour de l'emblématique chasseur de vampires. Avec Mahershala Ali dans le rôle principal, ce projet suscite une grande curiosité. Après tout, Blade a marqué l’histoire des films de super-héros dans les années 2000, et son retour dans le MCU est l'un des plus attendus. Cependant, il semble que ce retour tant espéré pourrait prendre plus de temps que prévu.

Blade est semé d'embûches

Le reboot de Blade, initialement prévu pour le 7 novembre 2025, a été repoussé pour une durée indéterminée. Les retards se sont accumulés au fil des mois, principalement en raison des grèves des scénaristes et des acteurs en 2023. En plus de ces complications, plusieurs réalisateurs ont quitté le projet, laissant planer le doute sur sa direction artistique. Bassam Tariq et Yann Demange, qui avaient chacun été attachés à la réalisation, ont finalement abandonné le projet, et des rumeurs circulent quant à des problèmes liés au scénario.

Malgré tout, l'enthousiasme reste intact autour de Mahershala Ali, choisi pour incarner ce personnage culte. Si l'acteur n'est pas encore apparu à l'écran dans le MCU, sa voix a déjà été entendue dans une scène post-générique du film Les Éternels en 2021, promettant de grandes choses pour l'avenir du personnage.

Le jeu Blade en route.

Un calendrier bousculé

Face à ces obstacles, Marvel Studios a pris la décision de retirer Blade de son calendrier de sorties. Le film a été remplacé par Predator : Badlands, prévu pour le 7 novembre 2025. Cependant, Marvel a déjà réservé plusieurs dates en 2028 pour de futurs projets encore non dévoilés. Il est donc possible que Blade soit relancé à cette période, bien que rien ne soit encore confirmé. L’attente autour du reboot a été récemment ravivée par un clin d'œil à Wesley Snipes, l’interprète de Blade dans la trilogie des années 2000. On ne vous en dit pas plus... Enfin, le jeu Blade développé par Arkane pour le compte de Bethesda, est évidemment aussi toujours en route.

Source : deadline