Un tout nouveau jeu Marvel vient d'être annoncé et ça va être démentiel. En plus, l'un des studio les plus apprécié du moment est à la barre ! Voilà qui promet du très, très bon.

Les Game Awards 2023 sont pleins de surprises ce soir et une annonce vient de littéralement retourner l’assistance. Sans crier gare, Arkane Lyon, l’un des studios les plus appréciés du moment ayant notamment donné naissance à Dishonored ou encore Deathloop, a fait une annonce de taille : le studio travaille sur un très gros jeu Marvel et pas n’importe lequel…

Un énorme jeu Marvel signe Arkane et Bethesda

Dans la famille Marvel, je demande un anti-héros ultra classe qui décime des vampires à tour de bras. Oui, on parle bien ici de Blade, le super héros vampirique de l’écurie Marvel qui essaie péniblement de revenir au cinéma. À défaut de trouver le chemin des salles obscures, il profitera des couchers de soleil parisiens pour partir en chasse dans un nouveau jeu d’action-aventure qui se déroulera visiblement dans notre bonne vieille France. On ne sait pas encore ce dont il sera question dans le jeu dans la mesure où la courte bande-annonce est restée particulièrement mystérieuse. Pas plus d’information à se mettre sous les crocs pour le moment donc, si ce n’est que le jeu est en développement au studio de Bethesda. On va donc prendre notre mal en patience.

On se pose d’ailleurs la question, sera-t-il exclusif à l'écosystème Xbox ou non ? Bonne question. Pour le moment, rien n’a été dit durant la brève présentation des Game Awards 2023. L’espoir est donc encore permis.

Blade s’ajoute donc à la très longue liste des jeux Marvel actuellement en développement. À la volée, on a un jeu Black Panther et Captain America d’Amy Hennig, un jeu Marvel’s Wolverine par Insomniac, ou encore le jeu Iron Man d’EA Motive. On va encore manger du super-héros un bon moment. Et encore, on ne vous parle même pas des projets chez DC… restons-en là pour le moment.