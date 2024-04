Parmi les films Marvel très attendus, on peut notamment citer Les Quatre Fantastiques. Après plusieurs films et différents castings, ce nouvel épisode symbolise l'entrée dans le MCU une bonne fois pour toutes. Après des années d'attente. Et pour augmenter un peu la pression dans le cœur des fans, on peut découvrir quelques nouvelles sur le casting auquel s'attendre.

Une nouvelle au casting du prochain Marvel

L'univers cinématographique Marvel s'apprête à accueillir un nouveau visage bien connu des amateurs de séries télévisées. Julia Garner, célèbre pour son rôle dans la série à succès Ozark, vient d'être confirmée au casting du très attendu film Les Quatre Fantastiques. Elle incarnera Shalla-Bal, une version féminine du Surfeur d’Argent.

Garner rejoint ainsi une distribution déjà étoilée comprenant Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards / Mr. Fantastique, Vanessa Kirby comme Sue Storm / La Femme Invisible, Joseph Quinn interprétant Johnny Storm / La Torche Humaine, et Ebon Moss-Bachrach dans la peau de Ben Grimm / La Chose. Sous la direction de Matt Shakman, connu pour son travail sur WandaVision, cette nouvelle adaptation promet de réintroduire la célèbre famille de super-héros dans le MCU avec brio.

Shalla-Bal à droite

Une version féminine du célèbre personnage

Peu de détails ont filtré sur le rôle précis de Garner, si ce n'est qu'elle incarnera une version de Shalla-Bal. Dans certaines histoires des comics Marvel, Shalla-Bal endosse elle-même le rôle de Surfeuse d’Argent, ajoutant ainsi une dimension intéressante au personnage que Garner aura à jouer. Evidemment, certains sont déjà un peu sceptique sur cette version féminine du personnage.

Julia Garner, dont la carrière est jalonnée de rôles complexes et de performances saluées par la critique – notamment dans Ozark pour lequel elle a remporté plusieurs Emmy Awards, mais aussi dans des projets comme Modern Love, The Assistant, et Inventing Anna – se prépare à explorer un tout nouvel horizon.

La production de Les Quatre Fantastiques devrait débuter plus tard cette année. Avec une sortie en salle prévue pour le 25 juillet 2025. Ce film marque une étape supplémentaire dans l'expansion du Marvel Cinematic Universe. En y intégrant une des familles de super-héros les plus légendaires des comics.