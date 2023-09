Difficile d'être passé à côté de cette information qui a bousculé la sphère du jeu vidéo : Charles Martinet, qui était la voix de Mario depuis 1996, va passer le flambeau à un nouveau doubleur. Il a passé trois décennies à marquer différentes générations de joueurs. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et il doit maintenant laisser sa place à quelqu'un d'autre. Une vidéo réalisée par Nintendo montre Martinet nous dire au revoir et parler de son rôle d'ambassadeur. Shigeru Miyamoto, qui apparaît également dans ce message touchant, en a profité pour revenir sur l'avenir de la voix de Mario.

Mario va venir vous rendre visite

Charles Martinet est une icône du jeu vidéo. Il n'a pas seulement doublé Mario, mais aussi Luigi, Wario et Waluigi. Il sera difficile de s'en séparer. Aujourd'hui, il enfile le manteau d'ambassadeur de la franchise. Mais qu'est-ce que cela implique exactement ? En fait, il va voyager à travers le monde pour rencontrer les fans des jeux, signer des autographes ou aller à des événements spéciaux en tant que voix du célèbre plombier. Il ne laisse donc pas totalement derrière lui ce personnage à qui il a prêté sa voix pendant tant d'années. Autant dire qu'il y a une lourde responsabilité sur les épaules de la personne qui viendra après lui. Et justement, Shigeru Miyamoto a adressé un petit mot à ce propos.

Le papa de la licence n'a pas manqué de saluer Martinet pour son travail et ses efforts tout au long de leur collaboration. Comme on pouvait s'y attendre, il a rapidement abordé le sujet du successeur de la voix de Mario. Cependant, nous n'avons pas plus d'indices à son sujet. Il faudra patienter jusqu'à la sortie de Super Mario Bros Wonder le 20 octobre 2023. Miyamoto nous dit que « les voix de certains personnages de la franchise ont été changées ». Le nom restera caché jusqu'au déroulement des crédits de ce nouveau titre qui arrivera sur la Nintendo Switch.

Un bel avenir pour la franchise

Si on se lamente du départ de Charles Martinet, la licence Mario, elle, a encore de beaux jours devant elle. Outre Wonder, WarioWare : Move It débarquera le 3 novembre prochain. Peu de temps après, le 17 novembre, c'est le remake de Super Mario RPG qui viendra combler les fans. D'une manière générale, on sent que Nintendo ne compte pas lâcher sa poule aux œufs d'or de sitôt. Néanmoins, vous l'aurez compris, Martinet n'apparaitra dans aucun des jeux que nous venons de citer. Il ne reste qu'à lui souhaiter une bonne continuation, comme l'ont fait ses fans sur X.

« Merci Charles d'avoir donné vie à Mario et à tous ces personnages. Ils n'auraient pas été les mêmes sans toi ».