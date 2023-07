Le jeu de kart a toujours été un gros succès et les récentes années n'ont fait que confirmer cet état des faits. Mario Kart 8, Schtroumpfs Kart, Kart Racers 3... Tout est prétexte à proposer un jeu de course dans l'univers d'une ou plusieurs célèbres franchises. Alors pourquoi pas DreamWorks ? Que l'on connait pour posséder une licence culte très appréciée des internautes : Shrek.

Mario Kart oui, mais sauce Shrek

Malgré l'amour pour la licence Shrek, les jeux vidéo en son honneur sont finalement peu nombreux si ce n'est quelques rares adaptations des films en 2001 et 2004. DreamWorks s'est donc dit qu'il était temps de changer cela avec une belle proposition : DreamWorks All-Star Kart Racing. Le nom parle de lui même et il est question de mélanger les personnages de plusieurs gros films de la fameuse production américaine, concurrente directe de Pixar. Kung Fu Panda, Madagascar, Dragons ou encore Wallace et Gromit. L'objectif est évidemment de proposer un concurrent à Mario Kart mais avec la touche DreamWorks. Le tout est développé par le studio GameMill Entertainment a qui l'on doit justement Kart Racers 3 que l'on a pu citer précédemment et qui contient plusieurs personnages connus comme Bob l'Eponge ou encore HeyArnorld.

Ca va swinguer dans le marais

Pour le moment ce concurrent de Mario Kart annonce 20 personnages jouable dont évidemment Shrek et l'Ane ou encore Baby Boss. Chaque parcours est inspiré des différents films et l'on peut déjà à travers les screenshots admirer le marais ou encore une partie du décor de Kung Fu Panda. Le titre permettra des courses en ligne à quatre joueurs ou à huit joueurs, et proposera différents modes de jeu comme Course libre, Coupes, Défi et Contre-la-montre. Pour l'instant il n'y a hélas pas de date de sortie et il faudra se contenter d'un "très bientôt" sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, et PC. De quoi combler les joueurs ? Ce qui est certain c'est que la force de frappe de Shrek est assez phénoménale. À sa sortie en 2001, le film a été un énorme succès au box-office, rapportant plus de 484 millions de dollars dans le monde. Il a été l'un des films d'animation les plus rentables de son époque. Plus encore, les personnages et les répliques du film sont devenus des icônes pop, et le film a influencé la façon dont les contes de fées sont représentés dans les médias.