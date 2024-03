En ce MAR10, Nintendo et les fans du monde entier célèbrent le personnage de jeu vidéo le plus iconique : Mario. A cette occasion, la firme japonaise a fait un beau trio d’annonces particulièrement attendues. Après les LEGO Mario Kart, place aux révélations autour du jeu vidéo… mais pas que.

Super Mario Bros. le film 2 confirmé

C’était une annonce particulièrement attendue, c’est désormais officiel. Un second film dans l’univers de Super Mario Bros, toujours en partenariat avec Illumination, vient d’être officialisé ce 10 mars 2024. Compte tenu du succès du premier film et de ses 1,3 milliard de dollars au box-office mondial, ce n’était qu’une formalité. « Nous pensons étendre encore davantage le monde de Mario avec une histoire aussi joyeuse qu’amusante », a déclaré Shigeru Miyamoto lors de la présentation. Il est évidemment encore trop tôt pour rentrer dans les détails, mais une date a déjà été arrêtée : le 3 avril 2026 aux États-Unis et « dans plusieurs autres régions du monde ».

Chris Meledandri, directeur d’Illumination, a toutefois précisé que ce second film Mario s’articulera autour d'environnements inédits. Le plombier et sa clique devraient donc quitter le Royaume Champignon pour explorer de nouveaux lieux, et des endroits iconiques, la licence n’en manque pas. L'animation de ce second film débutera prochainement, et les deux partenaires promettent déjà qu'il fourmillera lui aussi de détails.

Le jeu vidéo était lui aussi à l’honneur pendant cette courte présentation du MAR10. Comme l’avait laissé présager l’insider Pyro, Nintendo a bien dévoilé les dates de sorties de deux prochains épisodes de la saga. Vous pouvez ainsi noter dans vos calendriers que Paper Mario : La Porte Millénaire sortira le 23 mai sur Nintendo Switch quand Luigi’s Mansion 2 HD viendra nous faire frissonner le 27 juin. Étonnement, Big N semble réviser sa politique de sortie, les deux prochains cartouches de la console hybride étant prévues des jeudis au lieu de l’habituel vendredi.

Pour conclure cette série d’annonces, on rappelle que de nouveaux sets LEGO ont également été officialisés hier. Après des années à le réclamer corps et âme, les fans vont enfin obtenir gain de cause. Les LEGO Mario Kart seront commercialisés dans le courant 2025. Pour patienter, ce sont trois sets inédits qui seront disponibles dès cet été. Ils mettent à l’honneur Bowser, Peach et Luigi.