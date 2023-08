La saga Mario va revenir sur le devant de la scène (qu'elle ne quitte jamais vraiment grâce à Mario Kart 8) avec de nouveaux épisodes en fin d'année. Les fans vont se plonger non sans une pointe de nostalgie dans le titre 2D Super Mario Bros. Wonder, un jeu évidemment fait pour séduire les amoureux des épisodes Game Boy. Malheureusement, ils devraient parcourir ce titre avec une certaine émotion après la grosse annonce de Nintendo qui signe la fin d'e toute une époque.

Une page se tourne dans l'histoire de Mario

Sur son compte officiel, Nintendo fait une annonce que personne n'avait véritablement vue venir et qui marque un véritable tournant dans l'histoire de la saga Mario. Le comédien Charles Martinet, qui prêtait sa voix au célèbre plombier depuis Super Mario 64, va rendre son costume. Cette figure extrêmement importante de la marque aura toujours le plaisir d'œuvrer sur la franchise, puisqu'il devient dès à présent l'ambassadeur de la saga. Malgré tout, cela reste un bouleversement pour les millions de joueurs qui s'étaient habitués à sa voix et évidemment à son légendaire « It’s-a Me, Mario ! ». Charles Martinet incarnait aussi d'autres personnages mythiques comme Luigi, Wario ou encore Waluigi, qu'il délaissera également.

Après trois décennies de bons et loyaux services, la place qu'il laisse va être difficile à reprendre... Pour le moment, Nintendo n'a évidemment pas indiqué quel comédien prendrait sa relève. La firme de Kyoto ajoute qu'une vidéo spéciale dans laquelle apparaitraient Shigeru Miyamoto, créateur de la licence et Charles Martinet, serait publiée ultérieurement. Sous le post de Big N publié sur le réseau social X, on voit déjà de nombreux fans peinés par cette annonce. « Merci pour tout Charles », peut-on notamment lire.

Une dernière danse pour Charles Martinet en fin d’année

Il faudra donc profiter de Super Mario Bros. Wonder comme il se doit le 20 octobre sur Switch, car il s'agira certainement du dernier jeu dans lequel nous pourrons profiter de sa voix. D’ailleurs, de nombreux fans étaient sceptiques au moment de l’annonce du jeu, car la voix de Mario paraissait légèrement différente de celle de Charles Martinet, alors qu’il s’agit bien de lui. Au-delà de ça, le comédien américain se fera aussi entendre dans le remake de Super Mario RPG prévu quelques semaines plus tard, le 17 novembre. En tout cas, les deux jeux devraient encore plus susciter l’intérêt des fans et même de ceux qui le sont moins après ce seisme.