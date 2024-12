La sortie du prochain jeu de l’équipe originale de Life is Strange approche doucement de son lancement officiel. Son nom, Lost Records Bloom & Rage, et Don’t Nod communique à nouveau à son sujet.

Life is Strange Double Exposure vous a laissé sur votre faim ? Votre soif de jeux narratifs devrait être assouvie dès le début de l’année prochaine. Six ans après avoir sorti le second opus, les créateurs de la saga se sont envolés à Montréal pour créer un nouveau studio et une nouvelle licence : Lost Records. Un jeu sur lequel Don’t Nod mise énormément et qui avait finalement décidé de décaler sa date de sortie pour ne pas se retrouver face à face avec Life is Strange. Les enquêteurs des Internet ayant résolu toutes les énigmes laissées en ligne, le studio parisien communique à nouveau dessus, notamment avec une nouvelle bande-annonce.

Du nouveau pour Lost Records Blood & Rage

Une vidéo finalement assez courte, mais qui donne le ton. Tout comme avec Life is Strange, les équipes entendent parler de thèmes matures tout en conservant cette dose de mystère qui devrait permettre aux joueurs de théoriser entre les deux épisodes. On retrouve par exemple dans ces brefs extraits des scènes de harcèlement et d’automutilation, quand la couche fantastique se tease un peu plus. Don’t Nod profite d’ailleurs de cette occasion pour confirmer la sortie d’une version physique de Lost Records Bloom & Rage prévue à l’été 2025. La version digitale quant à elle sera toujours disponible dès le 18 février 2025 pour la première partie, puis le 28 mars 2025 pour la seconde. Aucune édition collector ou limitée n’a été révélée pour l’instant, mais vous pouvez d’ores et déjà précommander le jeu pour 39,99€ sur les sites suivant :

Pour rappel, Lost Records Bloom & Rage suit les aventures de la timide Swan dans deux temporalités. Dans les années 90, où adolescente elle se lie d’amitié avec un groupe de trois autres jeunes filles, puis en 2023, où, adultes, elles se retrouvent après avoir juré de ne plus jamais se revoir. Une petite vibe à la Yellowjackets qui n’est qu’on concours de circonstances selon les équipes, mais qui aura des choix qui se répercuteront d’une époque à l’autre.