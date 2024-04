Près d’une décennie après le lancement, le nom de Life is Strange continue de coller à la peau de Don’t Nod. Le jeu narratif a clairement laissé son empreinte dans le genre, et une partie de l’équipe à son origine est fin prête à passer à la suite et elle s’appelle Lost Records Bloom & Rage. Une toute nouvelle licence sur laquelle le studio a entièrement la main et qui fleure bon les années 90. On y suivra un groupe de quatre adolescentes, dont Swann , la vedette de cette seconde bande-annonce.

Nouveau trailer pour Lost Records Bloom & Rage

Lost Records Bloom & Rage a donc continué les présentations à l’occasion de l’IGN x ID@Xbox Digital Showcase. Une seconde vidéo qui nous fait voyager en plein cœur de Velvet Cove, ville fictive du Michigan, pendant l’été 1995. Quatre adolescentes, Swann, Nora, Autumn et Kat passent leur été à traîner ensemble, faire du skate, jouer de la musique et passer un été mémorable. Mémorable, ça il semble l’être puisqu’un mystérieux événement va bouleverser leurs vies et les pousser à couper les ponts pendant 27 ans.

Ce sont cependant pendant ces années plus joyeuses que l’on retrouve le quatuor, filmé par… Swann. Fin du suspense donc, il n’y aura qu’un seul personnage jouable et ce sera elle. Cet été-là, l’adolescente fera la rencontre d’un cercle d’amies composé de Nora, l’âme rebelle de la bande, Autumn, la meneuse charismatique et Kat la plus pragmatique du groupe. Un peu Max Caulfield sur les bords, Swann est plus introvertie et troque son appareil photo pour sa bonne vieille caméra. Tout comme Life is Strange, Lost Records Bloom & Rage misera sur une bande-son mêlant morceaux originaux et musiques sous licence. Cette seconde bande-annonce nous livre d’ailleurs un aperçu d’une musique originale écrite et interprétée par Ruth Radelet, Adam Miller et Nat Walker.

Un jeu découpé en deux parties

Toujours aucune date de sortie pour le moment, Lost Records Bloom & Rage est prévu pour la fin 2024 sur PC, Xbox Series et PS5. Petite particularité, le jeu ne sera pas tout à fait au format épisodique. Il sortira en deux parties, à un mois d'intervalle. « Cette pause permettra aux joueuses et joueurs d'échanger ensemble autour du jeu, de partager leurs théories et d'attendre avec impatience la suite de l'histoire », explique Don't Nod dans son communiqué de presse. Ah et on a failli oublier l'une des informations les plus importantes, on enfin des noms sur ces adorables bouilles :