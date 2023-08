De nouvelles informations ont été dévoilées sur les versions consoles de Lords of the Fallen, un souls-like prometteur décrit comme le concurrent d'Elden Ring.

Le 13 octobre prochain, la suite de Lords of the Fallen débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series. Contrairement à son aîné, celui-ci s'annonce grandiose et somptueux. Les friands de souls-like l'attendent donc de pied ferme. Mais les joueurs et joueuses consoles vont-ils pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, en particulier au niveau des graphismes et des FPS ? Nous avons enfin la réponse à cette question.

Lords of the Fallen, un régal pour les yeux ?

Lors d'un événement consacré à Lords of the Fallen, un journaliste a eu l'opportunité de s'entretenir avec Cezar Virtosu et Saul Gascon, respectivement le directeur créatif et le producteur exécutif du jeu. Cette discussion lui a permis d'extraire des informations techniques sur la manière dont va tourner le titre de Hexworks sur consoles next gen. Après tout, le jeu fait usage de l'Unreal Engine 5 et cela pourrait poser des problèmes de performances. Visiblement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Que ce soit sur PS5 ou Xbox Series, les joueurs pourront profiter du mode Performance et du mode Qualité. Le premier permet d'obtenir du 60 FPS avec une résolution en 1080p. Gascon explique que c'est « relativement standard dans l'industrie ». Le mode Qualité ne fait pas dans la dentelle et propose du 2K en 1440p, mais en 30 FPS. Ces déclarations vont sans nul doute rassurer les fans qui craignaient un peu le passage à l'UE5. Mais le producteur exécutif de Lords of the Fallen n'a pas hésité à réaffirmer la volonté du studio de faire bon usage de cet outil :

Lorsque nous avons démarré le projet, l'Unreal Engine 5 n’était pas encore disponible. Mais nous avons toujours fait en sorte que le jeu soit compatible grâce aux versions accessibles avant le lancement. Ainsi, le jour J, on a simplement tout transféré vers l'UE5. Saul Gascon

Encore plus beau qu'Elden Ring ?

Dès son premier trailer de gameplay, Lords of the Fallen a rapidement été comparé à Elden Ring. Tout comme le titre de FromSoftware, il semble privilégier la progression dans un monde ouvert où l'on va traverser des environnements magnifiques et variés. Là où Lords of the Fallen peut faire la différence, c'est justement dans son utilisation de l'Unreal Engine 5 qui, comme on l'a déjà vu dans une longue vidéo de présentation, en met plein la vue. Si les fameuses consoles next gen arrivent à tenir la route côté performance, nous aurons peut-être affaire à l'un des plus beaux souls-like qui soit.

On rappelle tout de même qu'Elden Ring proposait ces mêmes modes avec de la 4K native sur PS5 et Xbox Series au détriment de nombreux cafouillages techniques. La stabilité ce n'était pas son fort, mais ça ne fait pas tout. A voir comment Lords of the Fallen s'en sortira. Une chose est sûre, cela donne l'eau à la bouche. Toutefois, il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience. En sachant qu'on reverra le jeu lors de la Gamescom 2023.