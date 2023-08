Lords of the Fallen a profité de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023 pour en montrer plus sur son univers cauchemardesque qu'il faudra surmonter.

Lords of the Fallen, c'est le souls-like le plus attendu de l'année. Après un premier opus en demi-teinte, le studio a décidé de mettre le paquet en proposant une suite qui vient rebattre les cartes. Pour l'instant, les nombreux trailers du jeu ont su exciter la communauté avide de défis et d'univers impitoyables. La nouvelle bande-annonce dévoilée lors de la Gamescom 2023 se concentre sur le monde du jeu et les ennemis qui l'habitent.

Lords of the Fallen promet un univers fabuleux

Ce souls-like nous invite à parcourir des terres tourmentées où rodent des créatures cauchemardesques. Comme on peut le voir dans ce trailer inédit, le studio a l'air d'avoir travaillé son univers dark fantasy et le bilan est clair : ça fait baver. Dans l'optique de corriger les tares de son prédécesseur, cette suite nous fera évoluer dans des zones plus ouvertes. Il y aura également une mécanique de double royaume où on pourra voyager vers un autre monde qui, comme on nous l'a expliqué, ne propose pas la même expérience de jeu. La durée de vie a aussi été repensée, et nous aurons visiblement affaire à une épopée se pliant en approximativement 30 heures.

En ce moment, les personnes présentes à la Gamescom ont l'opportunité de s'essayer à Lords of the Fallen. Au menu, les joueurs et joueuses peuvent s'essayer au combat au corps-à-corps, à distance et à la magie tout en profitant de ce fameux concept de voyage entre les mondes. Pour celles et ceux n'ayant pas pu faire le déplacement, il faut se contenter de ce nouveau trailer somptueux. La qualité des graphismes n'est pas une surprise, après tout, le titre d'Hexworks a été conçu grâce à l'Unreal Engine 5, d'où ces visuels franchement impressionnants.

Pour mémoire, il sera possible de jouer à Lords of the Fallen le 13 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.