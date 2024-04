Le suivi post-lancement de Lords of the Fallen par HEXWORKS atteint son pinacle avec l'arrivée de la version 1.5, qui ajoute notamment un DLC gratuit très attendu.

Comme promis par HEXWORKS et CI Games à travers la feuille de route de contenus gratuits à venir sur Lords of the Fallen, le Souls-Like accueille ainsi son ultime patch avec le DLC gratuit « Maître du Destin ». Celui-ci permet de modifier considérablement l'expérience de jeu. On éclaire votre Lanterne à son sujet.

Lords of the Fallen enfin maître de son destin avec ce DLC gratuit ?

Sorti en octobre 2023, Lords of the Fallen nouveau était l'occasion de redorer le blason de cette licence Souls-like après une première tentative plutôt décevante en 2014. Cette nouvelle mouture a globalement été saluée pour son level design basé sur deux plans bien distincts et pour son gameplay exigeant. Le titre a toutefois souffert de problèmes de performances et de quelques soucis d'équilibrage. HEXWORKS s'est depuis échiné à peaufiner son jeu avec plus d'une trentaine de patches.

Lords of the Fallen reçoit ainsi aujourd'hui son ultime patch massif, avec une fonctionnalité très appréciée des Souls-Like. Celle-ci prend ici la forme d'un DLC gratuit appelé « Maître du Destin ». Son fonctionnement est similaire à un Randomizer dans d'autres jeux du genre. Les joueurs peuvent ainsi se créer une expérience sur mesure via sept paramètres distincts. Ceux-ci ajoutent notamment de l'aléatoire quant aux ennemis et boss que nous rencontrerons, ainsi que sur le butin récupéré. Il existe également un mode Ironman, signifiant que la mort de son personnage marque le retour au début du jeu. La progression du joueur sera toutefois sauvegardée, pour offrir une expérience proche du genre roguelite. Vous pouvez en apprendre plus sur ce DLC gratuit via la vidéo ci-dessous.

Une fin qui marque un nouveau commencement

L'ajout de ce DLC gratuit marque donc la fin de l'injection de contenus gratuits et de mises à jour de routine pour Lords of the Fallen. Depuis sa sortie, le jeu a en effet accueilli son lot de nouvelles quêtes, nouveaux équipements, nouvelles compétences, modifications d'équilibrages ou encore de qualité de vie, ainsi que de nombreux correctifs visant à améliorer les performances et l'expérience de jeu globale.

HEXWORKS et CI Games s'estiment maintenant satisfaits de l'état du jeu et tournent déjà leur regard vers l'avenir. La forme que cela prendra pour la licence n'est pas encore inscrite dans le marbre. Quoi qu'il en soit, le futur de cette nouvelle version de la franchise s'annonce plus prometteur que celui de son aînée.