Lords of the Fallen va se doter de contenu gratuit, mais malgré tout, les joueurs ne sont pas tous satisfaits des récents changements. Voici ce que nous pouvons en apprendre.

Le jeu Lords of the Fallen, successeur spirituel du titre de 2014 portant le même nom, a été lancé le mois dernier sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Et celui-ci s'apprête à recevoir du beau contenu. Après une mise à jour récente ayant facilité le jeu et introduit une touche d'Halloween, les développeurs de Hexworks et l'éditeur CI Games dévoilent le programme des ajouts à venir. On peut noter de nouvelles quêtes, deux événements inédits, ainsi que plus d'armures et d'armes.

Un beau programme pour Lords of the Fallen

Dans une démarche d'optimisation continue, Hexworks prévoit des mises à jour hebdomadaires qui viseront à stabiliser le jeu. Mais aussi à améliorer les performances et à équilibrer l'expérience, notamment pour le crossplay en ligne. Avant la fin de l'année, le studio ajoutera de multiples nouvelles quêtes offrant la possibilité de débloquer des sets d'armures et des armes uniques. D'ailleurs, certaines sont créées en collaboration avec la communauté lors de livestreams participatifs. Les joueurs peuvent aussi s'attendre à 12 nouveaux sorts, de nouvelles attaques et une série de fonctionnalités demandées par la communauté... comme le système de modificateur New Game Plus (NG+). Pas mal non ?

Saül Gascon, chef de studio chez Hexworks, souligne l'importance de la relation ouverte avec la communauté et l'engagement du studio à intégrer leurs retours constructifs pour faire évoluer Lords of the Fallen. Par ailleurs, une récente mise à jour a relevé le niveau de difficulté, notamment en renforçant plusieurs boss. Par exemple, la boss Sanctified Huntress peut maintenant utiliser son téléportation-dash même lorsqu'elle est coincée contre un mur, tandis que Griefbound et ses acolytes sont devenus plus agressifs.

Tout n'est pas rose

Cependant, certains changements apportés, notamment l'augmentation significative des coûts en mana pour certaines armes de boss, ont suscité des réactions mitigées au sein de la communauté. Les joueurs déplorent une gestion identique des équilibrages pour le PvP et le PvE. Ils regrettent que les armes de boss nécessitent maintenant 10 niveaux d'amélioration au lieu de 5, ce qui, selon eux, ne résout pas les problèmes d'équilibre mais exige simplement plus de ressources. Le studio Hexworks reste attentif aux retours des joueurs et continue de peaufiner l'expérience de jeu à travers ces mises à jour substantielles.