Lords of The Fallen 2 refait parler de lui et qu'en bien. Le studio CI Games vient nous donner d'excellentes nouvelles et ça va faire plaisir à de très nombreux fans.

Après une première tentative quelque peu ratée, Lords of the Fallen est revenu d’entre les morts en 2023 et a réussi son pari. Le jeu est bon, beau et bien fichu. L’un des rares souls-like suffisamment baraqué pour tenir tête aux ténors du genre comme Elden Ring, bien que les deux jeux soient différents.

Fort de ce succès, le studio a annoncé le développement d’une suite dès le mois de juin dernier. Il y aura donc bel et bien un Lords of the Fallen 2, et une autre bonne nouvelle vient de tomber il y a quelques jours.

Une large fenêtre de sortie pour Lords of The Fallen 2 , et plein de détails

Dans son tout dernier rapport financier, CI Games nous dévoile de nouveaux détails concernant cette suite très attendue. LOTF 2 serait donc bien développé sous Unreal Engine 5 et devrait nous en mettre plein les mirettes une fois encore. Mais ce qui importe surtout, c’est que l’on a enfin une date de sortie, tout du moins une fenêtre, puisque le jeu est attendu pour 2026. Le studio prévoit par ailleurs de dévoiler le jeu dès 2025. On apprend aussi que ce sera une exclusivité Epic Games Store sur PC. Epic aurait visiblement versé un « investissement majeur » pour mettre la main sur l'exclusivité du jeu.

CI Games précise enfin que Lords of the Fallen 2 profitera d’une « accessibilité accrue » pour aller chercher de nouveaux joueurs. La courbe de difficulté en dents de scie était l’un des points pointés du doigt par les joueurs. Visiblement, le studio en a bien conscience et des ajustements sont donc prévus. Il est également dit que LOTF 2 aura droit à une pléthore de « nouveautés de gameplay ». Sur ce point, le premier jeu était déjà un bon élève et offrait une bonne diversité d’approches des combats mais surtout d’excellentes idées pour l’exploration. L’utilisation de la lanterne pour passer d’un monde à l'autre de manière dynamique, par exemple, apportait beaucoup à l’expérience. De la coopération en ligne serait aussi prévue, avec une progression partagée. En d'autres termes, LOTF 2 est bien parti pour surpasser le premier épisode de la franchise et c’est tant mieux.

Lords of The Fallen est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

