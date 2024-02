Parmi les remakes qui ne font pas beaucoup de bruit sur la Toile, on a celui de Lollipop Chainsaw. Annoncé en 2022, il était initialement prévu pour une sortie en 2023. Il a malheureusement été repoussé pour garantir la meilleure expérience possible pour les joueurs. Aujourd'hui, on est en février 2024, et on se demande bien où en est la fameuse refonte. Sans date de sortie précise, l'inquiétude commence à se faire ressentir au sein de la communauté. En attendant, le créateur a décidé de nous offrir une image inédite.

Une nouvelle image du remake de Lollipop Chainsaw

Yoshimi Yasuda, l'homme à la tête du projet, a donc fait un petit tour sur Twitter pour parler de Lollipop Chainsaw RePOP. Pour être plus précis, il a publié une image de l'héroïne pour montrer l'avancée de sa nouvelle version. Comme il l'explique, le modèle de base n'a pas été transformé, et c'est seulement les textures qui ont été retapées. D'une manière générale, le remake ne cherche pas à chambouler les repères des habitués. On nous l'avait dit, il va surtout permettre aux joueurs d’« accéder au jeu sur les consoles actuelles ».

La texture de Juliet a été refaite, mais le modèle n’a pas été changé. Dans la version originale, j’ai utilisé un processus spécial appelé "éclairage du visage" [facial lighting] pour rendre Juliet belle. D’autre part, dans RePOP, l’un des objectifs primordiaux est d’exprimer la beauté naturelle de Juliet en utilisant la technologie CG actuelle.

Le rendu de la nouvelle Juliet montre bien que c'est prometteur, mais encore faut-il pouvoir mettre la main dessus. Actuellement, Dragami Games garde secret le moment où le remake va arriver. Il va sans dire que ça doit demander du boulot, et que le studio souhaite prendre son temps. Lollipop Chainsaw RePOP est donc toujours prévu pour l'été 2024, et on n'en sait pas plus. En tout cas, si on se fie à l'interview donnée par Yasuda en décembre 2023, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les développeurs « empruntent le chemin du juste ». En bref, ils vont respecter l'original.