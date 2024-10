Little Nightmares 3 sera disponible en 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Un troisième opus attendu qui, contrairement aux deux précédents, n'est pas développé par Tarsier Studios. Cette fois, Bandai Namco collabore avec Supermassive Games, le studio d'Until Dawn, de l'anthologie The Dark Pictures et du récent The Casting of Frank Stone. Et l'équipe est bien partie pour faire vivre un nouveau cauchemar aux fans ainsi qu'aux nouveaux personnages de cette aventure.

Vous serez constamment sous surveillance dans Little Nightmares 3

Après son report, Little Nightmares 3 n'arrivera qu'en 2025 à une date encore non communiquée. Il faut dire que Supermassive Games a plusieurs projets sur le feu, dont le prochain The Dark Pictures Directive 8020, ce qui complique peut-être les choses. Dans ce futur volet, le joueur fera connaissance avec Low et Alone alors qu'ils cherchent à s'échapper du Nulle-Part. En cas d'impasse, ils seront visiblement condamnées à un « destin pire que la mort ». C'est dans cette ambiance légèrement macabre que Little Nightmares 3 nous livre un nouvel aperçu inquiétant pour Halloween.

« Chaque pas que vous faites, chaque friandise que vous mangez... elle vous surveillera » prévient la description de ce trailer inédit « Your're being Watched». Pour se frayer un chemin et survivre, Low dispose d'un arc et Alone d'une clé à molette. Des outils qui serviront à résoudre les différentes énigmes pour avancer de salle en salle. Little Nightmares 3 pourra se jouer en solo, grâce à un compagnon IA, ou en co-op en ligne avec une personne bien réelle qui remplace donc l'IA.

Source : Bandai Namco America.