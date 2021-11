Eh non, ceci n'est pas une PlayStation portable dans les mains de l'ancien président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, et actuel responsable de la division Indie de PlayStation. Le Steam Deck de Valve serait-il une opportunité en or pour être le digne successeur de la PS Vita pour Sony ? Il semblerait que oui, car les jeux PlayStation Studios étant de plus en plus disponibles sur PC et notamment sur Steam avec sa base de plus de 120 millions de joueurs actifs par mois, pourquoi Sony s'embêterait-il à concevoir une nouvelle console portable avec toutes les contraintes et risques financiers que cela comporte. Vendre des jeux, c'est principalement ce qui compte, et pouvoir y jouer sur une console/PC portable qui en a dans le bide, n'est-ce pas là un sacré argument marketing supplémentaire pour Valve et Sony ?

Eh oui, si vous faites partie des premiers à avoir précommandé le Steam Deck, jouer à God of War dans votre petit lit douillet ou dans les transports sera bien une réalité le 14 janvier prochain.

