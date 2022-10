Comme vous le savez, Call of Duty Modern Warfare 2 est sorti le 20 octobre avec uniquement sa campagne solo, et quelques bugs voient déjà le jour pour notre plus grand plaisir. Comme celui-ci où un fantôme de Michael Jackson semble prendre le contrôle d'un PNJ en faisant un joli moonwalk. Admirez le style !

Rendez-vous demain pour une nouvelle image !