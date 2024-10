Ryū ga Gotoku Studio a une bonne nouvelle pour tous les fans qui attendent la sortie du futur jeu Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

La franchise Yakuza a changé de nom pour Like a Dragon et s'est rendue plus accessible avec l'ajout de sous-titres en français. Durant l'été, RGG Studio avait commencé à teaser leur prochain jeu, après le délirant Infinite Wealth. « Nous ne pouvons pas vous dire de quel type de jeu il s’agit… mais vous serez surpris ». Et pour être surpris, les joueuses et joueurs ont bien été surpris lors de l'annonce officielle. Un prochain jeu qui sera l'un des plus ambitieux, c'est désormais acté !

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii parle de sa campagne

Pour être WTF, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii l'est bien. Après avoir fait du segway ou avoir combattu un requin avec Ichiban Kasuga, le protagoniste prend des vacances. En effet, à la place, vous incarnerez une tête bien familière de la licence : Goro Majima dit « Le Fou Furieux ». Une tête brûlée qui troque ses beaux costumes de Yakuza pour prendre le large en devenant pirate.

Après avoir échoué sur une plage sans aucun souvenir, Majima aura pour mission de naviguer sur les eaux turquoises d'Hawaii dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Et cela va nécessiter de se constituer un équipage digne de son nom. Un groupe qui sera capable de se défendre sur terre et en mer.

Dans une interview pour Famitsu, le scénariste, producteur et directeur Masayoshi Yokoyama, a fait une chouette annonce pour le nouveau jeu. La campagne de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera plus longue 1,3 à 1,5 fois supérieure à celle de The Man Who Erased His Name. Sans les à-côtés donc. Qu'est-ce que cela signifie de façon concrète ? Attendez-vous à un scénario qui pourra être terminé entre 15 et 18 heures. Pour être le théâtre de cette nouvelle aventure, ça se passera le 21 février 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, date de lancement de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Source : Famitsu.