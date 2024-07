Like a Dragon Infinite Wealth a créé la surprise en début d’année. Avant que FF7 Rebirth ne récolte tous les honneurs, le dernier RPG de Ryû ga Gotoku Studio a été unanimement salué. L’avenir de la saga semble tout tracé, le studio japonais s’apprêtant à emprunter le même chemin que The Last of Us et Fallout avec une série originale en live action pour Prime Video. Les développeurs eux ont déjà commencé à teaser leur prochain jeu vidéo, et il semblerait que les inconditionnels de la franchise ne soient pas au bout de leurs surprises.

Le prochain Like a Dragon va vous surprendre

Pas de repos pour les braves. Ryu Ga Gotoku est connu pour ne jamais lever le pied et sortir ses jeux à un rythme assez effréné, surtout dans le contexte actuel de l’industrie. Alors que l’excellent Like a Dragon Infinite Wealth est arrivé sur consoles et PC en début d’année, le studio parle déjà son successeur. Lors de l’Anime Expo 2024, les équipes ont en effet déjà évoqué leur prochain projet et si l’on en croit plusieurs joueurs qui étaient sur place, le développeur risque de prendre à contre-pied les attentes de la communauté. « Nous ne pouvons pas vous dire de quel type de jeu il s’agit... mais vous serez surpris », a ainsi déclaré le studio lors de son événement Essence of Fandom.

Il faudra cependant faire preuve de patience avant de découvrir ce qu’ils nous réservent. Le prochain Like a Dragon ne devrait pas arriver avant quelques années, ce qui devrait laisser le temps aux équipes d’explorer de nouveaux horizons. Suite à cette déclaration, les spéculations vont de bon train. RGG osera-t-il s’éloigner du tour par tour pour tenter de nouvelles mécaniques ? Ou essaiera-t-il d’apporter une couche de modernité supplémentaire au genre ? Avant de le découvrir, les fans de la franchise pourront se replonger dans l’univers de la saga avec la série Prime Video Like a Dragon : Yakuza. Les premiers épisodes seront disponibles dès le 24 octobre 2024 sur la plateforme, tandis que le reste arrivera le 31 octobre 2024.

