Annoncé récemment, le prochain jeu bien WTF de la licence Like a Dragon se présente dans un nouveau trailer déjanté comme la célèbre série de SEGA en a le secret.

Après les mésaventures d'Ichiban Kasuga dans Yakuza Like a Dragon et Infinite Wealth, la franchise nous laisse encore un temps à Hawaii, en compagnie cette fois en compagnie de Goro Majima, qui s'est mis dans la tête d'incarner un pirate des temps modernes. Un synopsis bien WTF comme la licence de SEGA nous a habitués, qui a encore de la folie à revendre dans ce titre intitulé fort justement Pirate Yakuza in Hawaii.

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii hisse la grand-voile

SEGA avait déjà annoncé le prochain jeu dans la licence Yakuza le mois dernier, avec un premier trailer qui annonçait la couleur, l'eau de mer et les jambes de bois. Goro Majima a mystérieusement réussi à s'inviter dans le Xbox Partner Preview d'octobre pour nous en dire un peu plus sur sa vie de pirate yakuza qu'il envisage de se bâtir à Hawaii. Nous avions déjà pu apercevoir un gameplay se rapprochant des anciens titres Yakuza, délaissant l'aspect tour par tour de Like a Dragon.

Ce nouveau trailer de Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii s'intéresse sur ce point quant à lui aux combats navals. Nous pouvons ainsi apercevoir une customatisation relativement poussée de notre bateau, qui échangera des coups de canon avec le navire adverse. Comme dans toute bataille de pirate qui se respecte, Goro pourra également aborder le vaisseau ennemi, pour s'attaquer à son équipage.

Ce nouveau jeu Like a Dragon s'annonce donc aussi spectaculaire que déjanté, dans la droite lignée des précédents opus de la série, en somme. Rendez-vous en tout cas le 21 février sur PC, PS5 et Xbox, pour faire frémir les mers d'Hawaii.

Source : Xbox sur YouTube