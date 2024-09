C’est une licence longtemps considérée comme de niche et qui s’étend de plus en plus vers un large public. Yakuza, aujourd’hui renommée Like a Dragon, vient de nous faire une énorme surprise : l’annonce d’un tout nouveau jeu de prime abord totalement surréaliste, et pourtant. Non seulement il est bien réel, mais en prime il fait des émules chez les fans qui l’attendent désormais de pied ferme.

Like a Dragon revient bientôt avec de l'inédit !

Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawai semble complètement fou et halluciné, mais c’est bel et bien un nouveau jeu de la célèbre franchise. Il prendra ses inspirations dans Like a Dragon : Infinite Wealth qui posait ses valises à Hawaï (en partie en tout cas).

Pour ce nouvel opus, on incarnera Goro Majima, personnage récurrent et iconique de la célèbre franchise de SEGA. Si l’on en croit la vidéo, ce bon vieux Majima se retrouvera bien malgré lui rejeté sur la plage de Rich Island avant d’être accueilli par un enfant et son tigre domestique. Par la suite, il semblerait que notre bon héros finisse par se retrouver capitaine de son propre rafiot. Un pirate Yakuza qui va se retrouver confronté à des ennemis bien décidés à garder sous contrôle une partie des océans.

On aura d’ailleurs l’occasion de visiter la Tortuga locale, Madlantis, sorte de cimetière de bateaux où se sont logés des criminels et prétendants au titre de rois des mers. Un patelin rouillé et malfamé contrôlé par une certaine Queen Michele, dont on ne sait absolument rien pour le moment.

Un vrai délire qui a déjà fait sensation

Loin de la licence principale, Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawai proposera un système de combat dynamique et nerveux, à l’ancienne donc, et même plusieurs postures à adopter pour décimer nos adversaires. Les quelques séquences de gameplay nous montrent d’ailleurs des affrontements nerveux contre plus d’une dizaine d’adversaires en simultané. Notre bon vieux Majima sera d’ailleurs particulièrement agile.

Bien que très surprenant, ce nouveau Like a Dragon est d'ores et déjà bien accueilli par les fans, qui ont laissé exploser leur joie dans les commentaires durant la présentation. Entre un personnage très apprécié, des têtes bien connues qui passeront faire coucou, et un jeu qui semble une fois de plus aller jusqu’au bout de son délire, ça s’annonce donc plutôt excellent à première vue.

Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawai sortira le 28 février 2025 sur PS5, PS4, PC, Xbox Series et Xbox One.