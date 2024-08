Qu'est-ce qui attend les fans de la série Yakuza après le très réussi Like a Dragon: Infinite Wealth ? On le saura d'ici peu de temps puisqu'une surprise arrive.

Même si la franchise Yakuza a troqué son nom historique pour Like a Dragon, qui est une appellation plus exacte aujourd'hui pour la saga, sa popularité est restée intacte. Au mois de juillet, Ryu Ga Gotoku Studio a fait savoir que les fans n'auraient pas à patienter très longtemps avant l'officialisation du prochain épisode. Promesse tenue ? Oui. Comme indiqué précédemment, une surprise de taille se profile, c'est désormais confirmé, et vous aurez de plus amples détails très prochainement.

Le nouveau jeu Like a Dragon bientôt annoncé

Le passage de jeux beat'em'all à des RPG a été un succès pour la série Yakuza. Like a Dragon Infinite Wealth a été un carton avec plus d'1 millions de ventes en une semaine seulement. Une performance qui a permis à cet épisode de réaliser le meilleur lancement de licence. Évidemment, l'ouverture de la franchise avec la présence de sous-titres, notamment en français, n'est pas étrangère à ce boost. Il y a donc désormais un plus large public qui sera sûrement ravi de mettre la main sur le nouveau jeu Like a Dragon.

Si vous avez succombé aux derniers jeux Yazuka, sachez que le prochain sera annoncé dans le cadre du RGG Summit 2024. Un événement en ligne qui aura lieu le 20 septembre 2024 à 12h00 (heure française). Vous n'aurez donc pas à veiller jusqu'à pas d'heure pour connaître l'avenir de la saga Like a Dragon. D'après RGG Studio, le futur projet devrait surprendre les fans. « Nous ne pouvons pas vous dire de quel type de jeu il s’agit… mais vous serez surpris ». Est-ce que la formule RPG a été remaniée pour créer la surprise ? S'agit-il encore d'un autre genre ? On donne notre langue au chat. Mais cette déclaration laisse quand même attendre que ça ne sera peut-être pas un Like a Dragon RPG ou beat'em'all.

On ne sait pas non plus s'il y aura directement du gameplay pour ce nouveau jeu Like a Dragon, ou si l'équipe réservera des extraits pour le Tokyo Game Show 2024. Le salon du jeu vidéo japonais qui se déroule du 26 au 29 septembre 2024. À vos pronostics sur la nature du soft !

Source : Ryū ga Gotoku Studio.