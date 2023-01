Le mois de février est très chargé et on retrouvera notamment un certain Like a Dragon pour les fans de la saga Yakuza.

Décidément au mois de février 2023 il y a une véritable avalanche de jeux vidéo au programme. On citera notamment Hogwarts Legacy, Company of Heroes 3 ou encore Atomic Heart mais aussi...Like a Dragon Ishin! soit le remake de Yakuza Ishin, lui même spin-off de la licence Yakuza sorti en 2014. Celui se déroule à la toute fin de l'ère Edo. Période où les samouraïs ont justement encore pas mal de pouvoirs, ce qui va très vite changer avec l'ère Meiji et l'industrialisation du pays par la suite dès 1868.

Like a Dragon Ishin!, du combat, oui mais...

On le sait avec la patte Yakuza derrière, Like a Dragon Ishin! est tout de même un jeu ultra violent, avec du combat de rue et pas mal d'hémoglobine. Mais outre l'aspect combat, central dans ce type de jeu, le studio Ryu Ga Gotoku a voulu comme toujours apporter divers activités de la vie de tous les jours. Que fait un samouraï sur son temps libre pour se détendre ? Eh bien visiblement il caresse des chats et des chiens errants à en croire cette vidéo qui veut tout dire.

Le jeu donnera la possibilité de s'adonner à la vie fermière, cuisiner, prendre soin des animaux que l'on croise comme un mignon (et rondelet) petit chat et bien plus encore. De quoi convaincre les plus indécis qui ne savent pas quoi penser du remake ?

Voici un rapide récapitulatif de ce qui vous attend dans le jeu Like a Dragon Ishin! :

Dans les années 1860 à Kyoto, l'inégalité règne en maître, mais un samouraï est prêt à infléchir le cours de l'histoire dans sa quête de justice. Dans la peau de Ryoma Sakamoto, vous vous rendez à Kyoto pour trouver le meurtrier de votre père, vous innocenter d'un meurtre que vous n'avez pas commis et laver votre honneur. Ce faisant, vous mettrez un terme à l'ère des samouraïs et changerez à jamais la face du Japon. Dégainez votre sabre, chargez votre arme à feu et rejoignez la révolution dans cette aventure historique survoltée avec la patte typique des créateurs de Yakuza: Like a Dragon.

Pour mémoire il sortira donc le 21 février sur PS4, PS5 et PC mais aussi Xbox One et Xbox Series. Comme ça, pas de jaloux.