En fin de semaine, le géant chinois Tencent et sa filiale Polaris Quest annonçaient Light of Motiram, un jeu de survie en monde ouvert frôlant le plagiat sur bien des aspects de licences comme Horizon, Monster Hunter ou encore Palworld (lui-même accusé par Nintendo de largement copier de nombreux éléments de Pokemon). Gematsu a présenté une longue séquence de gameplay qui ne fait qu'accentuer cette impression de copie flagrante.

Un gameplay aux « inspirations » flagrantes pour Light of Motiram

Alors que Palworld était surnommé un peu partout « Pokémon avec des flingues », Light of Motiram pourrait être surnommé « Valheim dans l'univers d'Horizon avec des combats à la Monster Hunter ». Ceci résume en effet plutôt bien la proposition de Tencent et Polaris Quest pour son nouveau jeu de survie en monde ouvert. Côté survie, on retrouve presque trait pour trait les mécaniques de Valheim dans le domaine. Du côté de l'univers et de la direction artistique, impossible de ne pas y voir une copie qui ne s'en cache pas vraiment d'Horizon, avec un monde futuriste retourné à l'état sauvage et d'énormes machines aux formes animales. La référence à Horizon se trouve même jusque dans l'interface, qui reprend presque à l'identique certaines icônes des productions de Guerrilla Games.

Niveau gameplay, Light of Motiram tire plutôt ses « inspirations » du côté de Monster Hunter, voire même d'Elden Ring. Le but est en effet de chasser ces machines avec différentes armes comme un marteau ou encore un combo épée et bouclier. Nos adversaires disposent de points faibles que l'on peut endommager pour réduire leur efficacité au combat. Nous avons également des affrontements contre des boss représentés par machines plus grosses et féroces, qui disposent de patterns qu'on croirait tout droit recopiés des jeux de Capcom ou FromSoftware.

Les réactions autour de Light of Motiram sont globalement unanimes : le titre de Tencent et Polaris Quest frôle dangereusement le plagiat des jeux susmentionnés. S'il parvient toutefois à passer entre les mailles du filet de la justice, à l'instar de Palworld pendant plusieurs mois, il est en tout cas prévu à une date encore indéterminée sur PC via Steam et l'Epic Games Store, mais également sur PS5 et mobile.

Source : Gematsu sur YouTube