Life Is Strange: Double Exposure se présente plus en détail dans une vidéo de gameplay surprenante. Découvrez les nouvelles capacités de Max dans une enquête inattendue.

Le quatrième opus de la très appréciée licence Life is Strange s'est officialisé ce dimanche, durant la conférence Xbox Games Showcase. Particulièrement attendu des fans, il devrait leur faire d'autant plus plaisir qu'il marque le grand retour d'un personnage iconique pour une intrigue qui semble tourner à l'enquête, plus encore que ses prédécesseurs. Mais, tout cela, Deck Nine Games et Square Enix ont voulu nous le présenté plus en détail. Découvrez avec nous les nouveautés de cet épisode qui pourrait apporter un vrai vent de fraîcheur sur la licence.

Life is Strange Double Exposure veut renouveler la formule

Intitulé “Double Exposure”, ce nouveau Life is Strange se déroule quelques années après la fin du premier opus. Nous retrouvons Max(ine), désormais étudiante à l'université de Calendon, dans sa nouvelle vie loin d'Arcadia Bay, alors qu'un nouveau la touche… Ayant pourtant juré de ne plus jamais utiliser sa capacité à remonter le temps, elle se trouve contrainte de faire appel à ses pouvoirs dans l'espoir de sauver son amie Safi.

Le jeu, très axé sur la narration, se présente comme une histoire de « meurtre surnaturel » avec des touches de surnaturel. L'équipe de Deck Nine voulait concevoir « quelques chose hors-du commun », qui « respecte les deux fins possibles » du premier opus. Ainsi, on retrouve notre héroïne loin d'un « passé auquel elle ne veut plus penser ». Mais le destin s'abat sur elle et la voilà en train de se découvrir de nouveaux pouvoirs pour résoudre cette intrigue à la “whodunnit” (« qui l'a fait ? », un genre d'histoire policière à la Cluedo).

Max Caulfield, la détective surnaturelle

Ainsi, Max va mener son enquête et « forger des alliances ». L'amour pointera également le bout de son nez. L'aspect social jouera donc une importance capitale dans le jeu. Comme dans les épisodes antérieurs, vos choix auront une importance capitale pour la suite de votre aventure. Mais il faudra garder en tête qu'il y a un meurtre à résoudre et, surtout, à éviter... dans une autre réalité !

© Deck Nine Games / Square Enix.

De fait, Max, dit au revoir à son pouvoir de “rembobinage”. Désormais, elle a plutôt un pouvoir de “perception”, comme le décrive les créateurs. C'est à dire qu'elle a accès à une autre réalité parallèle, dans laquelle Safi est toujours vivante. Elle est ainsi capable de « déchirer le voile qui sépare ces deux réalités » pour voyager de l'une à l'autre. Cela rappellera bien sûr sa capacité à traverser les photos dans le premier Life is Strange. Mais, en réalité, c'est un emprunt direct aux comics officiel, qui fait directement suite au jeu de 2015.

Enfin, l’interaction avec l'environnement devrait être un peu plus riche que dans les précédents volets. Attendez-vous également à dégainer l'appareil photo de Max ! Et, bien que notre héroïne préfère tout ce qui est rétro, cela ne l'empêche d'avoir un smartphone. On pourra, ainsi, lire ses conversations avec ses amis et probablement plus encore, comme dans Life is Strange True Colors.

Un jeu qui parlera aux fans et aux néophytes

Comme le souligne l'interprète de Max, Hannah Telle, les fans de Life is Strange forment une communauté particulièrement passionnée. C'est pourquoi ils seront ravis de retrouver la voix originale de leur héroïne, mais aussi de nombreux clins d'œil aux précédents jeux. Les quelques minutes de gameplay nous en donnent déjà quelques exemples, que ce soit par des répliques ou des actions, comme lorsque Max met ses écouteurs pour écouter de la musique...

Plus encore, la présentation du jeu confirme une chose que beaucoup espéraient ! Double Exposure n'oubliera pas Chloe Price, l'héroïne du préquel Before the Storm et surtout amie d'enfance de Max autour de qui reposait tous les enjeux de Life is Strange premier du nom, et également héroïne du préquel . À savoir toutefois si, selon la fin choisie dans celui-ci, son évocation variera.

Pour autant, Double Exposure n'est pas qu'un jeu “pour” les fans. Le titre prendra le temps de présenter son héroïne et contextualiser les événements passés. Les nouveaux venus dans la licence ne seront par perdus. Qui plus est, le fait que l'intrigue se déroule dans un tout nouveau lieu avec une histoire originale leur permettra de se familiariser avec l'environnement autant que notre héroïne.

Life is Strange Double Exposure arrivera sur consoles nouvelle génération — PS5 et Xbox Series X|S —, ainsi que sur PC le 29 octobre 2024 prochain. Les précommandes sont d'ores-et-déjà ouvertes sur le site de Square Enix et sur Steam.