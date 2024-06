Life Is Strange 4 se dévoile dans une longue démonstration de gameplay, et il va y avoir du changement ! Découvrez les nouveaux pouvoirs de l'héroïne.

Le nouveau Life is Strange s'est annoncé contre toute attente dimanche dernier, durant le Xbox Showcase. Même si le jeu sera multiplateformes, il semblerait que Microsoft noue un lien particulier avec les jeux narratifs. Rappelez-vous, l'éditeur s'était octroyé Tell Me Why, un titre du même genre développé par créateurs de la licence Life is Strange. Aujourd'hui, c'est également lui a la primeur de cette annonce, très attendue des fans.

Intitulé “Double Exposure”, ce 4e opus marque le retour de l'héroïne du tout premier épisode de la licence. Maxine Caulfield, dit “Max”, vivra une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de 2015... Mais, cette fois, ces pouvoirs ne sont plus tout à fait les mêmes. Deck Nine, qui a pris le relai sur la licence après Don't Nod, explique ce qui nous attend dans cette intrigue pleine de mystère...

Super-Max est de retour dans Life is Strange 4, et elle a level up

Ce jeudi 13 juin, Deck Nine nous réservait une présentation de trois bons quart d'heure sur YouTube pour nous en dire plus sur Life is Strange Double Exposure. L'équipe, et plus particulièrement Jonathan Stauder (game director) et Felice Kuan (narrative director), ont ainsi abordé plus en détail le gameplay de ce nouvel opus.

Cette nouvelle aventure prendra apparemment un tournant bien plus policier que les précédents. Cela s'inscrit, dans une certaine mesure, dans la lignée de LIS 3 True Colors. Et, cette fois encore, les pouvoirs de l'héroïne seront au cœur de l'histoire. Pour démêler le vrai du faux et démasquer le meurtrier qui a assassiné son amie Safi, Max va devoir... « se déplacer entre deux réalités » !

© Deck Nine Games / Square Enix.

Eh oui, exit la capacité de remonter dans le temps. Ce pouvoir, acquis après un tragique événement dans le premier Life is Strange, laisse cette fois place à une sorte de « pouvoir de perception ». Auparavant, le jeu nous avait déjà familiarisé avec l'idée de réalités alternatives. Max pouvait d'ailleurs, en se concentrant, rejoindre une temporalité passée au travers d'une photo. Désormais, l'héroïne est en mesure de percevoir le « voile » qui sépare les réalités parallèles. Plus encore, elle est en mesure de le traverser pour passer d'un plan à l'autre.

Les fans les plus fervents de la licence connaissent déjà cette capacité. De fait, Max présente déjà ce pouvoir dans les comic books Life is Strange. Ici, cependant, il ne devrait pas être aussi poussé. Il se manifestera sous la forme d'apparition de silhouette en transparence que nous verrons évoluer sous nos yeux. Nous pourrons alors suivre cette sorte de pulsation venu d'un autre monde pour tenter d'interagir avec. Plus globalement, notre héroïne peut apercevoir des éléments de l'autre réalité depuis celle où elle se trouve, et même passer au travers de la faille qui fait le pont entre deux réalités.

Cette capacité à naviguer d'une timeline à l'autre permettra à Max d'échanger avec deux versions des personnages qu'elle côtoie. Max devra donc passer de l'une à l'autre et jouer les Nancy Drew pour résoudre le mystère derrière le meurtre de son amie. Et, bien évidemment... vos actions auront des conséquences !