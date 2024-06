En 2015, Life Is Strange a sauvé Don't Nod. Après un spin-off et un deuxième opus, le studio français a laissé son bébé entre les mains de l'éditeur Square Enix, qui a confié la licence narrative à Deck Nine. Le studio établi au Colorado s'était déjà fait la main sur le préquel Life Is Strange: Before the Storm, confirmant son savoir faire pour gérer la suite.

Ainsi, après avoir développé un troisième volet principal, True Colors, des rumeurs d'un nouvel opus circulaient depuis quelques temps... Après plusieurs années d'attentes et de spéculations à propos du retour de personnages adorés, Square Enix a donc choisi le Xbox Showcase pour annoncer officiellement le nouveau jeu de la licence !

Le grande retour d'une héroïne dans Life Is Strange 4

Après un troisième opus joli mais quelque peu mitigé pour son histoire, Life Is Strange semble prêt à faire son grand retour avec un quatrième volet porté par un personnage bien connu des fans. Les rumeurs étaient donc avérées : Max Caulfield, la protagoniste du tout premier jeu, sera donc l'héroïne de ce nouveau volet.

La première bande-annonce officielle donne le ton : quelques années après le premier jeu, Maxine retrouve un corps sans vie, celui d'une amie apparemment tuée dans de mystérieuses circonstances. Le jeu prendra alors les allures d'une enquête, que notre héroïne devra résoudre grâce à des pouvoirs qui ont bien évolué depuis ses années lycée. De fait, alors que nous l'avions connu capable de contrôler le temps, ici elle peut jouer sur plusieurs plans de réalité, d'où le sous-titre du jeu “Double Exposure”. Voilà qui devrait parler directement aux lecteurs des comics officiels.

Le jeu devrait une nouvelle fois nous séduire par son ambiance. Les fans devraient également retrouver de nombreux clins d'œil aux jeux précédents, comme le montre déjà cette bande-annonce (vous avez dit DEUX lunes !?). Life Is Strange Double Exposure sortira le 29 octobre 2024 sur Xbox Series X|S, PS5 et PC (Steam). Les précommandes ouvrent dès demain, lundi 10 juin.