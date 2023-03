Dans le genre de la simulation de vie, la saga Les Sims domine très clairement le marché. Mais Life by You pourrait changer la donne bientôt.

Actuellement Les Sims est un jeu vidéo qui domine entièrement le genre de la simulation de vie. Il faut dire que très peu de productions tentent l'aventure étant donné la prédominance de la saga de chez Electronic Arts dans l'esprit des gens. Pourtant, Paradox Interactive souhaiterait rebattre les cartes avec Life by You.

Life by You, le mystérieux Sims-like

Hier l'éditeur suédois Paradox Interactive à organisé une micro-conférence portant le doux nom de Paradox Show. À ne pas confondre avec la Paradox Con, qui a généralement lieu en septembre et qui permet de découvrir une multitude de nouveaux titres en développement. Non, ce "show" fut l'opportunité de dévoiler 3 jeux en préparation chez un développeur tiers à savoir Cities : Skylines 2, The Lamplighters League et le fameux Life by You. Encore très discret, nous avons pu seulement admirer la très courte bande annonce ci-dessous à son sujet.

Rendez-vous le 20 mars

Comme vous pouvez le remarquer via les 10 secondes de gameplay, le jeu semble être très proche d'un Les Sims à la fois dans les mécaniques que dans la direction artistique générale ainsi que la technique. Alors, simple clone ou véritable concurrent pouvant être une menace pour la domination totale de la franchise d'EA ? Difficile à dire en l'état mais l'éditeur nous invite en tout cas à en savoir plus le 20 mars 2023. Date à laquelle sera organisée une nouvelle présentation plus en profondeur avec on l'espère, du gameplay.

Rejoignez-nous le 20 mars 2023 lors de l'événement d'annonce de Life By You, ici même sur notre chaîne YouTube ! Rod Humble, directeur général de Paradox Tectonic, dévoilera le nouveau jeu du studio, Life by You. Nous avons hâte d'en savoir plus, et nous espérons vous y voir !

Et vous, serez-vous présent à l'événement et un tel jeu peut t-il vous intéresser ?