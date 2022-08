Lies of P, le clone de Bloodborne à la sauce Pinocchio, a tout raflé lors de la Gamescom 2022 et écrit déjà sa success story avec une longue vidéo de gameplay.

Le souls-like Lies of P est promis à un bel avenir vu les retours de la Gamescom 2022. C'est déjà un succès avant même son lancement, mais arrivera t-il à supporter toute cette pression ?

Lies of P impressionne les professionnels de la Gamescom 2022

Après un trailer canon, Lies of P savoure l'accueil dont il a fait l'objet durant la Gamescom 2022. Sur toute la durée du salon de Cologone, le jeu de Neowiz a remporté trois trophées prestigieux. L'award du « jeu PlayStation le plus attendu », celui du « meilleur jeu d'action-aventure », et pour terminer, le prix du « meilleur jeu de rôle ». Pour une production indépendante, c'est beau !

Ce sous-like victorien prend place dans le monde cruel et sombre de la Belle Époque et offre une relecture de l'œuvre originale de Pinocchio. Dans une interview pour nos confrères d'IGN, Choi Ji-Won, directeur du jeu, a expliqué pourquoi lui et ses équipes ont choisi la marionnette de bois. Et c'est plutôt simple. Puisqu'il s'agit de leur premier sous-like, les développeurs voulaient quelque chose de connu pour se construire une fanbase. Et bien entendu, l'idée est de s'approprier ce conte afin d'y apposer leur propre patte.

D'autres arguments ? Oui, le studio trouvait très intéressant le côté sombre, qui s'est estompé avec Disney, et la variété des lieux traversés par Pinocchio.

Quand les gens pensent à Pinocchio, ils pensent à Disney. Mais Disney a rendu Pinocchio un peu enfantin, alors que si vous regardez l'histoire originale, c'est plutôt sombre et à destination des adultes. Pinocchio a également un parcours très diversifié. Il commence dans la maison de Geppetto, puis rejoint l'océan et entre dans la baleine. C'est donc pour cela que nous avons trouvé que Pinocchio était très intéressant pour notre jeu.

Du gameplay version longue

Si la bande-annonce est trop courte à votre goût, voici 12 minutes de gameplay ci-dessous. Durant la Gamescom 2022, une discussion a émergé : la ressemblance frappante avec Bloodborne de FromSoftware, à tel point que l'on parle de clone, de successeur ou d'héritier.

Nos confrères de PC Gamer ont même dressé une liste de toutes les similitudes à commencer par l'interface de santé, d'endurance et des objets. L'animation de soins, le point blanc lorsque l'on verrouille un ennemi, les effets de statut en fonction des attaques ou encore tout simplement les décors avec les éléments qui les composent. À défaut de Bloodborne 2, qui n'arrivera peut-être jamais, c'est toujours ça de pris.

Lies of P est un sous-like exclusif à la nouvelle génération, PS5 / Xbox Series X|S et sortira aussi sur PC. Les abonnés Xbox Game Pass l'auront dans leur abonnement le jour du lancement.