En attendant que PlayStation et FromSoftware se décident à développer un Bloodborne 2, les fans devraient trouver leur bonheur avec l'action-RPG Lies of P.

Lies of P se dévoile encore avec un trailer 8K

Attendu pour cette année sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Xbox Game Pass, Lies of P est déjà un succès avant même sa sortie. Rappelant furieusement Bloodborne et les productions FromSoftware en général, l'action-RPG de Neowiz se différenciera entre autres par son thème et son personnage principal. Pour parler au plus grand nombre, le studio a en effet souhaité revisiter une histoire connue de tous, celle de Pinocchio, mais contrairement aux adaptations de Disney, c'est le côté sombre qui ressortira ici.

Quand les gens pensent à Pinocchio, ils pensent à Disney. Mais Disney a rendu Pinocchio un peu enfantin, alors que si vous regardez l'histoire originale, c'est plutôt sombre et à destination des adultes. Pinocchio a également un parcours très diversifié. Il commence dans la maison de Geppetto, puis rejoint l'océan et entre dans la baleine. C'est donc pour cela que nous avons trouvé que Pinocchio était très intéressant pour notre jeu.

Le jeu est de retour avec une superbe vidéo de gameplay... en 8K ! Un trailer en partenariat avec AMD et sa carte graphique Radeon RX 7900 XTX.