Lies of P a fait une apparition remarquée au Summer Game Fest 2023 et a annoncé une énorme nouvelle dans la foulée. Il y en a qui vont être aux anges !

Lies of P s'est fait remarquer dès sa toute première présentation pour ses similitudes à peine masqué avec un certain Bloodborne, exclusivité PlayStation titanesque signée FromSoftware (Elden Ring). Cette revisite ultra dark du célèbre conte de Pinnochio proposera sa vision de l’histoire et nous plongera dans une ville steampunk prise d’assaut par les automates. Une trame et un chaos qui ne sera pas sans rappeler la tentative du studio Spiders de percer lui aussi dans le souls-like avec Steelrising il y a quelques années.

Lies of P se montre et annonce d'énormes nouvelles !

Lies of P se présente donc comme un souls-like, ou plutôt un soulborne selon les puristes. Avec sa direction artistique décapante à mi-chemin entre le victorien et le steampunk, le jeu promet déjà de faire grandement plaisir à la rétine. Concernant son gameplay, le jeu devrait mettre en avant les gadgets dont pourra s’équiper notre brave marionnette. Pinochio pourra également compter sur un arsenal conséquent et ainsi varier les plaisirs en fonction des adversaires rencontrés. Et les ennemis s’annoncent plutôt vicelards et / retors. Entre les boss colossaux, et les ennemis planqués absolument partout, jusque sur les toits, on risque d’en voir de toutes les couleurs.

Une date de sortie et une démo !

Cerise sur le gâteau, Lies of P nous a enfin dévoilé sa date de sortie sur consoles et PC.

Le jeu est donc attendu sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One dès le 19 septembre prochain. Les précommandes sont d'ailleurs déjà ouverte et de nombreux bonus vous attendent. La routine. Une version deluxe est également prévue avec plusieurs cosmétique exclusifs et un early access de 3 jours.

Oui, il ne faudra pas attendre bien longtemps. Plus qu'à patienter quelques semaines supplémentaires et on est bon ! Mais la véritable surprise, c'est surtout que le jeu est jouable dès maintenant sur consoles et PC. Une démo est en effet disponible dès à présent sur tout les stores. On ne sait pas encore combien de temps dure cette dernière, ni ce qu'elle nous propose réellement mais elle ne demande qu'à être découverte. Profitez en !