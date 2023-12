Lethal Company vient de sortir un nouveau patch surprenant et particulièrement utile pour de nombreux joueurs. On vous explique tout ce qu'il faut savoir.

Lethal Company, le jeu de tir coopératif d'horreur qui cartonne sur Steam souhaite être accessible pour tout le monde. Pour cette raison, une nouvelle mise à jour inattendue vient de sortir. Et c'est plutôt drôle.

Lethal Company fait rire tout le monde

Lethal Company vient d'introduire un nouveau mode de jeu pour les arachnophobes, le transformant en quelque chose d'unique. En fait, cette cette dernière mise à jour du jeu a ajouté un mode qui remplace littéralement toutes les araignées du jeu par le mot "spider".

Selon le développeur solo du jeu, ce mode est conçu pour atténuer la peur des joueurs. En mode Arachnophobie, au lieu de voir des modèles réalistes d'araignées, les joueurs se retrouvent face à des panneaux affichant simplement le mot "Spider". Cette solution créative vise à rendre le jeu plus accessible à ceux qui ont peur des araignées, tout en conservant l'aspect fonctionnel du jeu.

Un utilisateur de Twitter a souligné une particularité amusante de ce mode : lorsque vous "tuez" une araignée, le mot se retourne simplement. Cette touche humoristique montre que les développeurs ont pensé à la façon de communiquer la "mort" de l'araignée, même sous cette forme simplifiée. Et c'est un très bon point.

Une tuerie

Un autre utilisateur de Twitter a partagé son expérience surprenante avec ce mode, mentionnant qu'il était déconcerté en voyant cela pour la première fois, pensant avoir cassé le jeu. Par ailleurs, certains joueurs comparent ce mode avec celui du jeu Satisfactory, qui remplace les araignées par des chats photoréalistes - un contraste saisissant avec le concept d'araignée.

En plus de ce mode unique, le développeur de Lethal Company a également introduit un autre élément humoristique dans le jeu, laissant entendre qu'il pourrait devenir un monstre à part entière. Les détails de cet élément ne sont pas encore connus, mais il promet de surprendre et d'amuser les joueurs dans les semaines à venir. Ce jeu est devenu un véritable phénomène, au même titre qu'Among Us l'était à une époque. Sur la plateforme Steam, le jeu suscite un engouement incroyable avec des critiques extrêmement positives, malgré le fait qu'il soit encore en accès anticipé. Comme The Forest 2.