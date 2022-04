La saison des résultats financiers est lancée avec le premier bilan 2022 de Microsoft Gaming. La firme de Redmond se porte bien, très bien même, grâce aux Xbox Series.

Les Xbox Series prennent le dessus sur la PS5

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a pris le micro pour distribuer des bonnes nouvelles aux actionnaires. La plus notable de toutes, c'est que la société a grapillé des parts de marché pendant deux trimestres consécutifs, et que sur ce premier trimestre 2022, les Xbox Series ont été les consoles de nouvelle génération les plus vendues en Occident. Devant la PS5 (version avec ou sans lecteur de disques).

Grâce à nos consoles Xbox Series X|S, nous avons gagné des parts de marché pour le deuxième trimestre consécutif. Et sur ce trimestre, nous sommes le leader du marché des consoles de nouvelle génération aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe de l'Ouest.

D'une année sur l'autre, la partie "matériel" de Microsoft, qui compte pour 20% du chiffre d'affaires Xbox, a augmenté de 14%. Le chiffre d'affaires a lui grimpé de 6%, ce qui représente 3,74 milliards de dollars. Selon l'analyste Daniel Ahmad, la marque verte réalise là son meilleur trimestre de son histoire, hors période de Noël.

La PlayStation 5 n'attire finalement pas les joueurs ? Non, mais elle souffre grandement de son indisponibilité, plus que les Xbox Series qui sont plus souvent en stock, et se vend à une vitesse folle systématiquement. À cela s'ajoute la plus grande facilité à produire des Series S, l'arme secrète de Microsoft. Sachant que la pénurie est toujours importante, il est probable que le constructeur continue cette percée.

Des services en progression, merci le Game Pass

Des Xbox Series qui reprennent des couleurs, mais quid des services ? La division "logiciel et services" est en hausse également de 4% par rapport au premier trimestre 2021. L'un des contributeurs de cette croissance n'est autre que le Xbox Game Pass. En janvier, le service revendiquait 25 millions d'abonnés.

Microsoft précise aussi que plus de 10 millions de personnes ont essayé des jeux via le cloud gaming. Une partie importante de la stratégie Xbox puisqu'à l'avenir, des titres spécialement développés pour le streaming seront annoncés.