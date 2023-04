On continue l’année avec les nouvelles sorties jeux vidéo de mai 2023. Un nouveau mois plutôt chargé en sortie importante. Ah! Au fait, vous saviez que c’est en mai que sort Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch ?

Depuis le début de l’année, les jeux vidéo très attendus pleuvent. Parmi les plus gros on peut notamment mentionner Dead Space Remake, Forspoken, Resident Evil 4 Remake, ou encore Hogwarts Legacy, véritable carton atomique. En parlant de bombe, Atomic Heart, le fameux Bioshock russe, a lui aussi fait énormément parler en plus d’être un très bon FPS. 2023 a donc démarré au quart de tour et n’a pas freiné en avril avec l'arlésienne Dead Island 2, attendu depuis près de 10 ans, le gros DLC de Horizon Forbidden West ou encore l’excellent Star Wars Jedi Survivor pour ne citer qu’eux. Vous avez eu le temps de tout faire jusqu'ici ? On l'espère, puisqu'en mai, ça repart de plus belle.

Principales sorties jeux vidéo de mai 2023

En mai, pendant que le soleil commence doucement a montré le bout de son nez, les vampires eux, se planquent sur Xbox Series. Le mois commencera notamment avec l'une des grosses exclusivité Xbox, Redfall, un FPS coopératif développé par Arkane Studios. On notera également l'arrivée du jeu centré sur Gollum, surveillé de près par les fans de la franchise du Seigneur des Anneaux. 2K nous lancera sa nouvelle franchise sur laquelle il mise énormément, le jeu de course LEGO 2K Drive qui s'annonce d'ailleurs extrêmement prometteur. Enfin l'horreur aura elle aussi une place de choix en ce mois de mai avec la sortie de The Outlast Trials en accès anticipé et Amnesia : The Bunker qui compte bien revoir la formule fatiguée de la franchise.

Mais évidement, la grande star de mai n'est nul autre que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le nouveau très gros jeu de Nintendo s'apprête a débarquer sur Switch et est attendu par une armée de fans.

Et vous, à quoi vous jouez en mai ?

Liste des sorties du mois de mai 2023

Redfall – 2 mai 2023 – PC Xbox Series

– 2 mai 2023 – PC Xbox Series Showgunners – 2 mai 2023 – PC

– 2 mai 2023 – PC Space Gladiators – 4 mai 2023 – PS4 One Switch

– 4 mai 2023 – PS4 One Switch Hogwarts Legacy – 5 mai 2023 – PS4 One

– 5 mai 2023 – PS4 One Darkest Dungeon II – 8 mai 2023 – PC

– 8 mai 2023 – PC TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 - 11 mai 2023 - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

- 11 mai 2023 - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – 12 mai 2023 – Switch

– 12 mai 2023 – Switch Humanity - 16 mai 2023 - PS5 PSVR 2 PS4 PC

- 16 mai 2023 - PS5 PSVR 2 PS4 PC Trinity Trigger - 16 mai 2023 - PS5 Switch PC PS4

- 16 mai 2023 - PS5 Switch PC PS4 The Outlast Trials - 18 mai 2023 - PC (Early Access)

- 18 mai 2023 - PC (Early Access) LEGO 2K Drive - 19 mai 2023 - PS5 Xbox Series PC Switch PS4 Xbox One

- 19 mai 2023 - PS5 Xbox Series PC Switch PS4 Xbox One Amnesia : The Bunker - 23 mai 2023 - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

- 23 mai 2023 - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One After Us – 23 mai 2023 – PC PS5 Xbox Series

– 23 mai 2023 – PC PS5 Xbox Series Bread and Fred – 23 mai 2023 – PC

– 23 mai 2023 – PC Farming Simulator 23 – 23 mai 2023 – Switch

– 23 mai 2023 – Switch Warhammer 40,000: Boltgun – 23 mai 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

– 23 mai 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch Le Seigneur des Anneaux : Gollum – 25 mai 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 25 mai 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Monster Menu : The Scavenger’s Cookbook – 26 mai 2023 – PS4 PS5 Switch

– 26 mai 2023 – PS4 PS5 Switch Company of Heroes 3 – 30 mai 2023 – PS5 Xbox Series

– 30 mai 2023 – PS5 Xbox Series System Shock – 30 mai 2023 – PC

– 30 mai 2023 – PC Shattered Heaven – 31 mai 2023 – PC

Sorties jeux vidéo de 2023

Depuis le temps que les fans attendent !

Présentation des plus gros jeux de mai 2023

Bien entendu, il ne s'agit ici que d'une partie des jeux du mois de mai. D'autres titres plus confidentiels sont également attendu sans compter la pléthore de titres qui peuvent se lancer sur des plateforme comme Steam par exemple. En prime, de très nombreux jeux reçoivent de nouvelles mises à jour importantes comme Warframe qui va totalement se transformer avec sa mise à jour Paradoxe Duviri. Ou encore The Division 2 qui accueille un mode roguelite plutôt fourni, et Tower of Fantasy, principal conçurent de Genshin Impact, qui va gonfler son contenu avec sa plus grosse extension à ce jour.

Redfall, des vampires sur Xbox et PC

2 mai 2023 – PC Xbox Series

Après nous avoir offert plusieurs jeux solos, Arkane se lance maintenant dans le multijoueur. Pas de compétitif, mais de la coopération entre 4 personnages aux capacités uniques qui doivent se farcir une armée de vampires aux dents longues. Arkane, réputé pour sa capacité à offrir des univers léchés au level design soigné, devrait nous proposer quelque chose d'assez similaire dans Redfall. Les différentes présentations nous ont notamment montré des environnements plutôt ouverts se jouant de la verticalité. À voir donc.

Zelda : Tears of the Kingdom, la suite tant attendue de BOTW arrive en mai

12 mai 2023 – Switch

C'est certainement LE jeu le plus attendu de l'année. La suite hyper attendue de Breath of the Wild voit les choses en très grand et devrait une nouvelle fois proposer une aventure XXL particulièrement épique. Toujours en open world, la nouvelle aventure de link nous emmènera dans les cieux, mais pas que. L'exploration et la liberté seront une nouvelle fois total et devrait même aller encore plus loin que dans BOTW notamment grâce aux nouveau pouvoir mis à la disposition de notre héros qui pourra désormais se construire tout un tas de chose avec des éléments empruntés dans le décor, ou encore mettre pratiquement n'importe quoi au bout de ses flèches. tout un tas d'autres surprises sont bien évidement attendu. Ca s'annonce énorme.

The Outlast Trials, l'horreur à plusieurs c'est toujours meilleur

18 mai 2023 - PC (Early Access)

Série qui s'est rapidement imposée comme un monument du survival horror, Outlast reviendra prochainement ave c The Outlast Trials un survival horror a jouer en coopératon jusqu'à 4 joueurs. Prisonnier dans un institut secret aux pratique plus que douteuse, il vous sera demandé de passer plusieurs tests hardcore seul ou à plusieurs. Dans le fond, le jeu reprend la recette qui on fait de la série ce qu'elle est. C'est toujours extrêmement gore et terriblement anxiogène, sauf que désormais, on partage ça en groupe. La discrétion et le travail d'équipe est obligatoire, d'autant que les cinglés qui vous pourchasseront continuellement ne rigolent pas et qu'il est impossible de les affronter frontalement. Vous êtes prévenu.

LEGO 2K Drive, la nouvelle grosse licence de 2K se lance en mai 2023

19 mai 2023 - PS5 Xbox Series PC Switch PS4 Xbox One

Surprise quasi-totale que ce LEGO 2K Driver, nouvelle licence sur laquelle 2K mise énormément. Orienté fun et arcade, LEGO 2K Drive nous proposera de nous taper la bourre au volant de bolides construits de briques. Cerise sur le gâteau, c'est au joueur de se créer ses propres véhicules et visiblement, on pourra aller très loin. Le jeu offrira des zones plutôt large à explorer et une tonne de contenu, notamment une petite quête principale et des défis en tout genre. Un jeu parfaitement calibré pour les petits et grands enfants. Du LEGO quoi.

Amnesia : The Bunker, la révolution de la série ?

23 mai 2023 - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

Si la franchise Amnesia s'est rapidement fait un nom dans l'épouvante, elle a malheureusement rapidement perdu de sa superbe par la suite. Ce qui était perçu comme une petite révolution à l'époque s'est peu à peu étiolé avec le temps. Toutefois, The Bunker devrait nettement changer la donne. Le jeu se présentera en effet comme un open world en huis clos. On devra tenter de survivre et de lever les mystères qui hantent les couloirs d'une vaste forteresse souterraine. Puzzle et exploration seront au cœur de l'expérience tandis que l'on sera pourchassé continuellement par une créature tapissée dans l'ombre, à l'instar d'Alien Isolation. Amnesia The Bunker devrait donc donner un sacré coup de jeune à la franchise. Affaire à suivre.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum, même Sauron sait qu'il arrive sur consoles et PC

25 mai 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

Si la franchise Le Seigneur des Anneaux a déjà eu le droit à un grand nombre d'adaptation, le vilain petit Gollum lui n'a jamais vraiment été mis en avant. Mais ça, c'était avant puisque le Hobbit corrompu va enfin avoir le droit à sa propre aventure. En mai, Daedlic et Nacon nous sortirons leur vision de l'histoire du tristement célèbre Gollum qui, une fois encore, sera à la recherche de son précieux. Exploration, phases de plateforme et infiltration sont au programme.