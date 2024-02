Soyons honnêtes, on n'est pas prêt d'avoir des nouvelles des Sims 5. On sait qu'il existe, et c'est déjà un bon début. Maxis planche dessus, tout en continuant à assurer un suivi régulier du quatrième opus. Du coup, ça doit représenter une belle quantité de boulot. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pour cause, on a appris que le studio avait un projet inédit en chantier, et qui ne concerne pas - du moins à première vue - la célèbre franchise. Mais qu'est-ce qu'il nous prépare ?

Oubliez Les Sims 5, voici le Project Dolores

En vérité, on n'a pas vraiment affaire à une annonce officielle. Ceci dit, il n'y a pas besoin de prendre cette information avec des pincettes, car elle a été repérée sur le site de Maxis. Pour être plus précis, on parle d'une offre d'emploi pour le poste de directeur technique. Le jeu concerné ? Un certain Project Dolores. C'est la première fois que ce nom émerge, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la surprise est au rendez-vous. Entre Les Sims 4 et le développement du 5, c'est assez étonnant de voir la firme s'atteler à un autre projet. Et donc, qu'est-ce qu'on sait ?

Eh bien, pas grand-chose. Le poste en question est bien détaillé, mais il ne révèle rien de spécial sur ce Project Dolores. Cependant, on a tout de même quelques indices à se mettre sous la dent. Parmi les points évoqués dans l'offre, on en retrouve un qui demande « une connaissance approfondie des Sims et de la technologie actuelle des jeux d'Electronic Arts ». Cette phrase peut vouloir dire qu'on fera face à des mécaniques inspirées de la licence, avec un accent mis sur la simulation de vie, ou que le jeu s'inscrira dans l'univers de la licence. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, et il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre.

Maintenant, certains fans s'interrogent. En effet, en 2021, lors du hack de Nvidia, un jeu baptisé Lost Astral avait leaké. Il était justement sous la direction de Maxis. Depuis, c'est le silence radio, mais le Project Dolores a mis la puce à l'oreille de quelques joueurs. Est-ce qu'il s'agit de ce titre mystérieux, mais qui aurait pris un nouveau nom suite à l'énorme fuite ? C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, on n'en saura pas plus avant un bon moment, étant donné que le développement ne semble pas avoir débuté.