Une fois encore, Les Sims 5 est la cible d'un nouveau leak, mais cette fois, il inquiète beaucoup les joueurs. Des plaintes commencent à se faire entendre, et ça ne présage pas un bel avenir pour la suite.

Dévoilé au grand jour en 2022, Les Sims 5 est tapi dans l'ombre depuis belle lurette. On se demande bien à quel stade est rendu le développement, mais pour l'heure, on est dans le brouillard. Par conséquent, ce sont les leakers qui nous rapportent des informations à son sujet. Malheureusement, elles ne sont pas toujours croustillantes, loin de là même. Et ce n'est pas le nouveau leak qui va arranger les choses. Ce dernier a mis le feu aux poudres à la communauté avec une seule image.

Un leak sur Les Sims 5 qui pique les yeux

Bon, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les fans sont dans cet état-là ? En fait, une capture d'écran du jeu a été diffusée sur la Toile. On peut y voir deux personnages qui seraient soi-disant dans Les Sims 5. De toute évidence, l'image n'est pas prise en temps réel, et il s'agit sûrement d'un artwork à retrouver dans le jeu. Néanmoins, ce fut suffisant pour inquiéter une bonne partie des fans. Pour eux, la direction artistique et l'esthétique globale du titre ne doit surtout pas ressembler à ça. C'est jugé par beaucoup comme étant trop « cartoonesque ».

Les Sims 5 ne chercherait donc pas à adopter un style réaliste, au grand dam des joueurs. Ceci dit, certains ont une théorie. En effet, plusieurs personnes avancent le fait qu'on a effectivement affaire à la suite, et qu'elle aura cette apparence à cause d'un élément bien précis : son arrivée sur mobiles. Ce n'est pas un secret, EA a confirmé en 2022 que le nouvel opus allait être multi-plateformes, allant du PC, aux consoles, jusqu'à nos téléphones portables. Pour beaucoup, cet aspect visuel est une conséquence de ce choix.

Ainsi, ça soulève la question de la façon dont va tourner Les Sims 5 sur mobiles. Est-ce qu'il faut s'attendre au pire ? Pour le moment, on va éviter de trop s'avancer, d'autant plus qu'on a affaire à un leak. En tout cas, ça ne fait pas que des heureux sur les réseaux sociaux. « Trop bien Les Sims Mobile », « Dur », « Les standards n'ont jamais été aussi bas », « Je n'aime vraiment pas ce style », peut-on notamment lire. La pilule a visiblement du mal à passer, et ça peut se comprendre.

Crédits : Sincerely-A (via Reddit)

Une suite qui utilisera le DRM ?

Pour continuer dans les mauvaises nouvelles, un autre leak nous a récemment informé que Les Sims 5 pourrait faire usage du DRM. Pour rappel, il s'agit de la fameuse technologie controversée de Denuvo. Son rôle est de rendre plus compliqué le piratage des jeux, mais au prix de leurs performances in-game. Elle ne fait clairement pas l'unanimité au sein des joueurs, et à chaque fois qu'un jeu s'en sert, ça en repousse plus d'un. On espère donc que le Project Rene se passera de son aide. Après, ça reste une information qui est à prendre avec des pincettes. Dans le doute, il vaut mieux attendre une déclaration officielle de Maxis ou EA. Mais bon, ça ne semble pas prêt d'arriver.