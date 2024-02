Les Sims 5, la suite tant attendue du quatrième opus, vient de subir un nouveau leak qui risque d'en fâcher plus d'un. Pour cause, ça concerne notamment une technologie peu appréciée.

Les Sims 5 a été annoncé en 2022, mais depuis, c'est le calme plat. Alors que le 4 continue de recevoir de beaux ajouts, sa suite, elle, demeure dans l'ombre. L'inquiétude des fans commence à se faire ressentir de plus en plus, en particulier à cause du silence de Maxis. Ce n'est pas aidé par le départ récent de Grant Rodiek, figure emblématique de la franchise. Du coup, où en est le Projet Rene ? Eh bien, on ne sait pas vraiment, mais un nouveau leak nous a offert un aperçu de ce qui nous attend. Et il y a une mauvaise nouvelle au rendez-vous.

Les Sims 5 pourrait faire usage du DRM

Jusqu'ici, on savait seulement que le titre allait être free-to-play (ou gratuit si vous préférez). D'autres fuites avaient également rapporté qu'il y aura des appartements et un mode multijoueur en ligne. C'est à peu près toutes les informations qu'on possédait sur Les Sims 5, avant le dernier leak en date. Ce dernier nous vient d'un utilisateur Reddit connu pour son partage de nombreuses versions crackées de jeux divers et variés. Il aurait réussi à mettre la main sur un playtest du nouvel opus datant de 2022.

Notre homme explique avoir obtenu la version mobile d'un playtest du jeu, permettant ainsi d'en savoir plus sur lui. C'est là que le bât blesse, puisqu'il a fait une annonce loin d'être réjouissante. Il déclare que Les Sims 5 fera usage du DRM, la technologie controversée de Denuvo. Celle-ci est censé rendre plus compliqué le piratage des jeux, mais au prix de leurs performances in-game. D'une manière générale, le DRM n'est pas vu d'un bon oeil, et si le cinquième opus s'en sert, ça risque de faire quelques déçus. Affaire à suivre.

Il y a tout de même du positif dans cette histoire, puisque l'utilisateur a dévoilé deux captures d'écran des Sims 5. On peut voir les appartements qui ont leaké en 2022, mais attention. En effet, au vu de la date du playtest, ça a sûrement connu de nombreuses modifications. Il ne faut pas croire qu'on a affaire au rendu fini. De plus, les informations du leaker sont à prendre avec des pincettes, car on n'est pas face à une confirmation officielle du studio. En tout cas, ça donne envie de le voir refaire surface, mais en attendant, on va retourner sur Les Sims 4.

L'une des images ayant leak

Alors, c'est pour quand ?

Pour le moment, on ne peut vraiment pas donner d'indication quant à la date de sortie des Sims 5. La seule chose qu'on peut espérer, c'est une annonce en 2024 qui dévoilerait une arrivée pour 2025. Quoi qu'il en soit, l'année dernière, Lyndsay Pearson, la figure de proue de la licence, était très enthousiaste à l'idée de parler du jeu, allant jusqu'à aborder un potentiel mode en ligne. Il a même été plus ou moins confirmé lors d'une interview entre Radio Times et Pearson.