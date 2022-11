L'information provient une nouvelle du toujours très renseigné Tom Henderson qui explique que le jeu Les Sims 5 qui n'a même pas encore eu le droit à une présentation digne de ce nom vient de se faire pirater. Encore un coup au foie pour EA.

Les Sims 5 en fuite, DÉJA ?

Ainsi donc des sources qui souhaitent rester anonymes pour des raisons assez évidentes ont apporté la preuve au site Insider Gaming qu'elles avaient déjà réussi à cracker et à pirater la version actuelle des Sims 5. C'est d'autant plus fou quand on sait que le jeu est actuellement en play-test et qu'il n'est de fait pas du tout complet. Les sources ont révélé qu'ils l'avaient fait tout cela grâce à des jetons de test :

Les pirates ont réussi à générer des jetons d'accès en utilisant un jeton devuno de testeur (qui leur permet d'accéder au jeu). Ces jetons générés permettront à quiconque d'accéder au jeu sans avoir besoin d'un accès en ligne ou d'une autorisation d'EA. En plus de la reproduction des jetons d'accès, les pirates ont également montré des images d'eux jouant sur des serveurs Peer 2 Peer sans jamais avoir besoin de contacter les serveurs EA.

Visiblement les Sims 5 tourne sous Unreal Engine ce qui rend le piratage encore plus simple. Les pirates ont également montré du gameplay en jouant sur des serveurs Peer 2 Peer. Bref, sale temps pour le jeu de gestion. Pour l'heure nous n'avons aucune information officielle de la part d'EA à ce propos et on ne sait pas quand est prévu le jeu et encore moins son annonce.

Reste à voir si Electronic Arts va communiquer officiellement sur le piratage ou rester muet.