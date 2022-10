Project Rene, Les Sims 5, peu importe le nom l’annonce d’Electronic Arts la semaine dernière a eu l’effet d’un séisme au sein de la communauté. Déçus de ne pas en voir plus, mais tout de même hypés par ce qui a été montré, les fans attendent impatiemment de nouveaux détails et de nouvelles images. Pour certains d’entre eux, l’attente ne sera plus très longue, car le jeu sera jouable dès ce 25 octobre, mais pas pour tout le monde.

Les Sims 5 jouable dès demain, mais pas pour tout le monde

A peine officialisé, Les Sims 5 se prépare déjà à arriver entre les mains des joueurs. Le fameux Project Rene serait à un stade un peu plus avancé que ce laissaient penser les maigres premières images. L’équipe de Maxis entend innover l’expérience qui a fédéré des millions de personnes au cours de 20 ans et elle a besoin de leurs retours pour savoir si elle est sur la bonne voie. Selon les sources de Tom Henderson, une première session de test sera disponible dès le 25 octobre 2022. L’accès en sera tout de même restreint, puisque seuls ceux qui sont inscrits au programme « Ea Playtesting » peuvent y prétendre.

« Vous êtes invités à tester une pré-alpha de Project Rene. Nous cherchons à construire la meilleure expérience possible, et nous avons hâte d’avoir votre feedback et d’entendre ce que vous en pensez », a écrit le développeur dans les e-mails envoyés aux heureux élus. Cette première prise en main de Les Sims 5 se concentrera avant tout sur le « Workshop», l’outil de personnalisation d’objet mis en avant dans la présentation. « Il est conçu pour vous aider à personnaliser des objets pour décorer un appartement. Nous vous encourageons à partager vos créations et à télécharger celles que les autres joueurs ont faites. Et aussi d’essayer tout ce que ce playtest a à offrir. N’oubliez pas que vous pouvez jouer avec vos amis », précise également le mail. L’aspect social devrait donc également être de mise.

Playtest oblige, cette première prise en main des Sims 5 est donc réservée aux membres éligibles et sélectionnés du programme « ELECTRONIC ARTS PLAYTESTING ». Entièrement gratuit, il ne nécessite que de s’inscrire et de répondre à un sondage pour permettre aux développeurs de mieux cerner votre profil.

Si vous souhaitez tenter votre chance pour les prochaines sessions, rendez-vous à cette adresse et si vous en faites déjà partie vérifiez vos mails et ceux de vos amis. Le premier playtest des Sims 5 permet en effet d’inviter jusqu’à trois amis pour qu’ils participent à cette session.