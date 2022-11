Nouveau coup dur pour Maxis. Alors que des images de les Sims 5 ont leaké en fin de semaine dernière, se sont désormais des vidéos de gameplay complètes qui se baladent sur la Toile. Quartier, mobilier, musique tout y passe, et ça semble prometteur pour en jeu qui n'en est qu'au début de son développement.

Encore de gros leaks pour Les Sims 5

A peine Les Sims 5 officialisé que les leaks se répandent. Quelques chanceux triés sur le volet ont en effet la chance de pouvoir jouer en avant-première au fameux Project Rene pour donner leur avis. Si certains jouent le jeu scrupuleusement en ne dévoilant rien de leurs sessions de gameplay, d’autres s’en donnent à cœur joie. Après une série de 11 images, ce sont désormais des vidéos de gameplay qui circulent sur les réseaux sociaux. L’occasion d’avoir un aperçu plus concret de cette build de Les Sims 5 et des différents éléments présents dans cette démo.

Toutes les vidéos des Sims 5 dans ce thread Twitter

On y découvre par exemple un aperçu plus concret du quartier urbain qui abrite divers appartements. Impossible de savoir pour l’heure si la suite tant attendue corrigera le défaut majeur de son prédécesseur sur ce point en laissant plusieurs foyers vivre dans les résidences comme à la bonne époque. Le leaker prend également le temps de présenter le lieu qu’il était chargé de décorer, offrant un aperçu plus appuyé du mobilier. Et si Les Sims 5 n’en est qu’aux balbutiements de son développement, le rendu annonce un titre prometteur porté par l’Unreal Engine 5.

Autre détail important pour les fans : la musique. Les vidéos de gameplay dévoilent un premier morceau qui devrait pouvoir être entendu dans le mode construction. On rappelle évidemment que cette démo privée a pour but de récolter le retour des joueurs. Les extraits et images que vous voyez ne reflètent donc pas à l’exactitude le jeu final, d’autant que Les Sims 5 n’est pas attendu avant quelques années encore.