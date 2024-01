Depuis son annonce officielle en octobre 2022, Les Sims 5 est très attendu par de nombreux fans. Cependant, des inquiétudes commencent à émerger suite au récent départ d'une figure emblématique de la saga. Est-ce que cela va influencer la qualité du produit final ? Une chose est sûre, il s'agit d'une perte considérable pour le studio Maxis et, plus largement, pour l'éditeur EA.

Salut l'artiste, Les Sims 5 perd une figure emblématique

Ainsi donc, Grant Rodiek, un nom emblématique dans le monde du jeu vidéo, particulièrement connu pour son travail sur la franchise Les Sims, a récemment annoncé son départ de Maxis et Electronic Arts. Cette nouvelle, révélée via son profil LinkedIn, a suscité à la fois surprise et tristesse dans la communauté des fans des Sims.

Grant Rodiek a occupé le poste de Game Director chez Maxis et EA, et a été une figure centrale dans l'évolution des Sims depuis 2005. Sa carrière chez EA, s'étendant sur presque 20 ans, a vu son influence significative sur des titres majeurs tels que Les Sims 3, Les Sims 4 et le projet Rene, connu sous le nom de Les Sims 5. Il est difficile d'imaginer l'impact de la franchise sans son apport créatif.

Durant son séjour chez EA, Grant s'est fait connaître pour son franc-parler et son approche directe, surtout durant sous la période Les Sims 4 au cours de ses 8 ans d'existence. Si certains n'appréciaient pas toujours sa franchise, d'autres voyaient en lui un vent de fraîcheur. L'homme explique son départ par son désir de changement. Il en profite également pour exprimer sa gratitude envers Maxis pour sa carrière.

Grant Rodiek

Le futur jeu en danger ?

Évidemment, le développement d'un jeu chez Maxis ne repose pas uniquement sur les épaules d'un seul homme. Cependant, il est indéniable qu'il occupait une place très importante dans le développement des derniers jeux. Son départ soulève ainsi quelques questions et inquiétudes parmi les joueurs. Les Sims 5 est-il en danger en ce qui concerne sa qualité ? Certes, de nombreux développeurs talentueux travaillent toujours sur le projet, mais il est difficile de ne pas envisager un impact, surtout dans le rôle si crucial de Game Director, qui apporte une vision globale à l'ensemble d'un projet.

Dans un jeu, un départ de cette envergure n'est jamais anodin et cela peut avoir une influence pour la suite. Pour mémoire, Chris Lee, le directeur du studio 343 Industries, qui a supervisé le développement de Halo Infinite, a quitté son poste en 2020, bien avant la sortie du jeu en 2021. Le projet a connu plusieurs reports et des changements dans l'équipe de direction. Les Sims 5 pourrait donc avoir aussi du retard...