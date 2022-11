Après de longues années d’attente, Maxis a levé le voile sur Les Sims 5 aka Project Rene. Un jeu encore bien mystérieux, qui pourtant s’est laissé approcher par quelques chanceux de la communauté. Le projet est en effet jouable pour certains fans triés sur le volet. Certains d’entre eux ont carrément piraté la démo, tandis que d’autres partagent des images volées et de premières informations sur le gameplay.

Des premiers leaks des Sims 5

A peine officialisé, Les Sims 5 arrivait déjà entre les mains des joueurs. Si le fameux Project Rene est à un stade plus avancé qu’espéré, Maxis a limité cette première démo privé aux fonctionnalités de construction, de personnalisation et celles sociales. L’objectif de ce Playtest était évidemment de récolter un maximum de retours pour « façonner la meilleure expérience possible ». Les heureux élus avaient alors pour mission de décorer entièrement un appartement à partir de nouveaux outils aperçus lors de sa présentation. Les développeurs y avaient quelque peu échappé, mais ce qui devait arriver arriva : des choses commencent à leaker.

Un utilisateur de Reddit a en effet publié une série de 11 images volées des Sims 5. L’occasion pour les fans de décortiquer les premiers objets du jeu, mes menus de décoration et construction. On peut même voir un aperçu de l’appartement vu d’extérieur, donnant un petit avant-goût des quartiers. Le plus intéressant est sans doute le menu « Découverte » qui regroupe les créations partagées par ses amis, le reste de la communauté et même Maxis. Comme la présentation le laissait présager, absolument tout le mobilier pourra être entièrement personnalisé (taille, couleurs, parties, matériaux, textures).

Toutes les images volées des Sims 5 sont dans ce post

Il sera ensuite possible d’y ajouter des « Accents pour rendre l’objet encore plus spécial ». Les plus créatifs pourront donc ensuite partager leurs créations avec le reste des joueurs des Sims 5 en regroupant plusieurs éléments afin d’en faire un ensemble. Un petit avant-goût assez prometteur et fortement inspiré de Paralives, qui séduit déjà les fans, rêvant déjà d'autres fonctionnalités qu'ils aimeraient voir une fois le jeu final sorti. Ils ont encore de la marge ceci dit, car Les Sims 5 ne serait pas disponible avant quelques années encore.