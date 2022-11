Avec des dizaines de millions de joueurs, Les Sims 4 profite du support d’une communauté de modders très forte. C’est désormais une partie intégrante de l’expérience sur PC. Télécharger son jeu, l’essayer en mode vanilla puis partir à la recherche de contenus personnalisés. Or si cela présente une infinité de vêtements, gameplay ou autres éléments de construction, c’est également synonyme de risques. Bugs dans le jeu, problèmes de compatibilité, virus ou même virus. Pour contrer ces éventuels dangers, EA lance un un hub officiel pour les mods de Les Sims 4.

Un hub officiel pour les mods de Les Sims 4

« Meilleur, plus sécurisé et plus facile d’utilisation ». C’est ainsi que EA et Maxis présentent le premier hub officiel des mods de Les Sims 4. En partenariat avec la plateforme CurseForge, l’éditeur va regrouper l’ensemble des contenus personnalisés agréés à un seul endroit afin que les joueurs puissent télécharger du nouveau contenu à l’infini sans endommager leur PC ou leur jeu. Une fonctionnalité qui permettra également aux nouveaux venus de s’y retrouver plus facilement. «Si vous débutez, il peut être frustrant de trouver des mods et du contenu personnalisé pour votre jeu sans savoir où aller, quoi télécharger ou ce qui est sécurisé. Cela peut suffire à empêcher un ou une fan des Sims 4 de plonger dans le monde des mods » explique Maxis dans un communiqué. L'idée est également de mettre en avant les créateurs et de le récompenser.

Nous continuons d’être époustouflés par les fans des Sims dévoués qui canalisent leur amour du jeu Les Sims 4 en créant d’innombrables nouveaux objets et expériences améliorées pour toute la communauté. C’est pour cela que nous avons sélectionné Overwolf, une entreprise qui comprend les tenants et aboutissants de la création d’une plateforme tout-en-un organisée et facile à utiliser pour les mods et le contenu personnalisé, pour plonger la tête la première dans le contenu de la communauté Les Sims 4. Hollie - Feature Producer for UGX

Une fonctionnalité qui fera gagner de l'argent aux créateurs de mods

Chaque contenu ajouté dans le hub sera donc entièrement modéré et sécurisé. Avantage de taille, tous les mods seront automatiquement mis à jour après les divers updates ou patchs. Finis les problèmes de compatibilité après l’arrivée d’une extension par exemple. Plus intéressant encore, la plateforme va permettre aux créateurs de monétiser leurs contenus. Même si tout est gratuit sur le hub CurseForge des Sims 4, le programme « Authors Reward » permettra de gagner de l’argent ou des cartes cadeaux (Steam, Amazon, Paypal) selon la popularité de leur mod.

Attention toutefois, cela n’empêchera pas les créateurs de contenu de proposer leurs créations ailleurs. « Nous ne mettons pas de bâtons dans les roues de l'écosystème existant, nous ajoutons juste une expérience supplémentaire pour améliorer ce qui existe déjà », explique Maxis. Nombreux sont celles et ceux qui monétisent déjà leur contenu via Patreon ou d'autres paywalls. Le hub des Sims 4 pourrait donc être une source de revenus complémentaire s’ils le souhaitent. La plateforme a d’ores et déjà annoncé de nouvelles fonctionnalités à l’avenir avec le jeu en tête. Ce sera par exemple le cas du « Mod Manager », permettant de visualiser le contenu grâce à une miniature. Bonne nouvelle, il prendra également en charge les CC extérieurs à CurseForge.